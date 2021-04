Řeřicha-vitamínová bomba za pár kaček

Řeřicha setá (Lepidium sativum), nebo také řeřicha zahradní, je rychle rostoucí jedlá, léčivá bylina. Pochází z Blízkého východu, již od pradávna se pěstuje v Orientu, odkud se rozšířila do zemí Asie a Evropy. Na světě roste asi 175 druhů řeřichy.

Tato bylinka na talíři vypadá velice pěkně. Můžete ji použít všude tam, kam byste použili pažitku nebo petrželku

Listy řeřichy mají jemnou, mírně pepřovou, pikantní chuť podobnou ředkvičce. Jemně nasekaná se používá do pomazánek, na posyp brambor nebo do zeleninových salátů, do nádivek, míchaných vajíček. Je možné přidat ji do omáček či paštik, ale tepelnou úpravou ztrácí vitamín C a též typickou nahořklou chuť. Klidně ji můžete dát ale jen na chleba s máslem.

Naklíčením semen se zlepšuje i jejich stravitelnost a zvyšuje se obsah vitaminů. které náš organismus potřebuje zvláště v chladných měsících.

Řeřicha obsahuje velké množství vitamínů A a C, beta karoten, B1 (thiamin), B3, B6, K ale také omlazující vitamín E. Z minerálů potom draslík, sodík, vápník, fosfor, železo, ale i jód, nasycené mastné kyseliny, riboflavin a vlákninu.

Léčivé účinky řeřichy:

usnadňuje vykašlávání

podporuje činnost žaludku a jater

usnadňuje trávení tučných jídel

má antioxidační účinky

působí jako přírodní antibiotikum – používá se při zánětech močového měchýře

zlepšuje funkci plic u lidí s astmatem

reguluje menstruační cyklus

odstraňuje zácpu

mírní vypadávání vlasů

používá se v dermatologické léčbě (k ošetření popálenin kůže, na podrážděnou či suchou kůži, na popraskané rty)

podporuje imunitní systém

Jan naklíčit řeřichu:

Řeřicha dorůstá až 40 cm výšky a kvete drobnými bílými květy. Ty ale málokdy uvidíme, řeřicha se totiž sklízí po několika dnech od vyklíčení. Semena klíčí po 2 – 3 dnech. Řeřichu můžeme zasadit klasicky do květináče, ale protože se jejím semínkům dobře daří při pokojové teplotě, používá se častěji klíčení, ke kterému není zapotřebí hlína. Dobře se pěstují třeba na vatě. K pěstování postačí nasypat semena na vlhkou vatu. Pokud nemáte vatu, můžete ji vysít na pár složených papírových kuchyňských utěrek nebo kapesníků, odličovacích tampónků či jiný substrát a ten udržovat vlhký. Sklízí se mladé děložní lístky zhruba po deseti dnech.

Náš tip: Ihned po vysetí můžete mističku, do které jste semínka vyseli přetáhnout igelitovým sáčkem a sklizně se dočkáte už po šesti dnech.

Sklízíme, až řeřicha doroste výšky 2-3 cm, asi půl centimetru nad půdou s pomocí kuchyňských nůžek nebo nůžek na bylinky.