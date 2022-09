Recept na shot na posílení imunity (maximální síla a účinnost zaručena!)

S přicházejícím podzimem přichází také čas viróz, chřipek a oslabené imunity. Tento recept na její posílení obsahuje vše, co potřebujete k posílení imunitního systému! Obsahuje vše od česneku a zázvoru přes citronovou a pomerančovou šťávu až po jablečný ocet, med a kurkumu – je plný ingrediencí, které imunitu skutečně posílí – to vám můžeme zaručit! Každý, kdo tento recept vyzkoušel byl nadšený jeho účinkem.

Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že nejsme lékaři a informace obsažené na tomto webu by neměly být používány k diagnostice, léčbě nebo prevenci jakýchkoli onemocnění nebo zdravotních potíží. Než se začnete řídit informacemi zde uvedenými, poraďte se prosím s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Proč je tento recept tak dobrý

Používá se už léta k odvrácení nachlazení a jiných nemocí – opravdu funguje!

Chutná docela dobře – je to jako pikantní cider, ale pije se lépe!

Je plný imunitu posilujících a zdravých ingrediencí.

Výroba trvá jen 5 minut!

Co obsahuje nápoj na posílení imunity?

Tento nápoj je nabitý složkami na posílení imunity a spoustou antioxidantů, vitamínů a minerálů!

Med je bohatý na antioxidanty a často se používá ke zklidnění bolestí v krku. Nápoji dodává přirozenou sladkost.

Citronová šťáva má velmi vysoký obsah vitaminu C a může pomoci podpořit zdraví srdce a trávicího traktu.

Pomerančová šťáva má přirozeně vysoký obsah vitaminu C, kyseliny listové a draslíku a je také skvělým zdrojem antioxidantů.

Česnek je známý tím, že posiluje funkci imunitního systému, a ve studiích bylo prokázáno, že zmírňuje příznaky nachlazení.

Zázvor má velmi dlouhou historii používání v tradiční a alternativní medicíně. Používá se například na podporu trávení, zmírnění nevolnosti a v boji proti nachlazení a dalším nemocem. Také dodává nápoji na posílení imunity trochu šmrncu.

Kajenský pepř má mnoho zdraví prospěšných účinků, které jsou důsledkem účinné složky, kapsaicinu. Dokáže podpořit metabolismus a snížit krevní tlak.

Kurkuma je skvělým protizánětlivým a antioxidačním prostředkem.

Černý pepř se používá k aktivaci kurkuminu v kurkumě.

Jablečný ocet dokáže ničit škodlivé bakterie.

Nápoj proti nachlazení a nemocem, který opravdu funguje!

Kdykoli se začnu cítit, že na mě něco leze, udělám si tento nápoj na posílení imunity a trochu si odpočinu. Dělám to už léta a kdykoli se mi to stalo, nikdy jsem neonemocněla naplno! Vím, že je to šílené, ale přísahám, že to funguje!

Skvělý nápoj, který si můžete dát, když jste nemocní

Tento nápoj na posílení imunity je nejen plný super zdravých a proti nachlazení bojujících ingrediencí, ale vlastně chutná i docela dobře. Med mu dodává přirozenou sladkost a zázvor a citron ho báječně osvěží – hned po prvním doušku se budete cítit lépe!

Recept na výrobu posilujícího nápoje

Doba přípravy – 5 minut, Celkový čas – 5 minut

Drink by se měl užívat jednou denně, nejlépe ráno (víckrát, pokud se cítíte opravdu špatně).

Co budete potřebovat:

1 lžíce medu

šťáva z 1 citronu

šťáva z 1 pomeranče

1-2 stroužky česneku rozmělněné, odložené stranou na 10 minut

1 čajová lžička čerstvého zázvoru, nastrouhaná

1 špetka kajenského pepře

1 špetka pravé mořské soli

1 špetka skořice

¼ lžičky kurkumy

mletý černý pepř

1 polévková lžíce jablečného octa

1 lžíce horké vody

Postup: Česnek prolisujte (nejlépe přes lis na česnek) a nechte 10 minut odležet. To umožní tvorbu enzymů a zajistí maximální přínos. Med, kurkumu a horkou vodu šlehejte (míchejte) tak dlouho, dokud se med nerozpustí. Vmíchejte zbývající ingredience a vypijte!

Poznámka

Skladování: Tento recept lze připravit dopředu a skladovat v chladničce 2-3 dny. Ingredience jsou však nejsilnější, když jsou čerstvé.

Tipy: