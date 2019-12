Recept na hned měkké vánoční perníčky

Zná to asi každý, těsto se lepí, trhá. To je k vzteku a z vánoční atmosféry vám, jak mávnutím kouzelného proutku vykouzlí spíš noční můru. Stejné rozčarování může nastat i v případě, že jsou perníčky po upečení tvrdé jak bota a vyžadují několikatýdenní rozležení. To ale neplatí o našem receptu. S těstem se pracuje krásně, perníčky jsou hned měkké a k okamžité konzumaci. Zkuste to také, bude vás to bavit!

Na cca 20 větších perníčků budete potřebovat:

400 g hladké mouky

100 g másla

2 vejce

140 g moučkového cukru

1 lžičku jedlé sody

1 lžičku koření do perníku

Na polevu budete potřebovat:

1 menší bílek z vejce, které nám zbylo z potírání

180 g moučkového cukru

20 g kukuřičného škrobu

1-3 lžičky citronové šťávy

Dále budete potřebovat:

1 žloutek na potření po upečení

1 lžíce vlažné vody

Postup:

Smícháme všechny sypké suroviny, přidáme ostatní ingredience a ručně nebo v robotu zpracujeme na měkké těsto, které se nelepí.

Těsto zabalíme do potravinové folie a necháme v lednici 2 hodiny odležet (nebo přes noc). Následně těsto vyválíme na asi 0,5 cm plát na pomoučeném vále a vykrajujeme různé tvary. Dáme na plech vyložené pečícím papírem a dáme péct do předehřáté trouby na 180 °C asi 8-10 minut (podle velikosti vykrojených tvarů). Žloutek rozkvrdláme s malým množstvím vody a mašlovačkou potíráme právě vytažené, ještě horké perníčky. Necháme oschnout a vychladnout. Mezi tím nachystáme bílkovou polevu, kterou budeme perníčky zdobit.

Cukr prožeňte mixérem nebo několikrát prosejte tak, aby v něm nebyly vůbec žádné hrudky. Ty by totiž dělaly pořádnou neplechu. Cukr smíchejte se škrobem. Přidejte lžičku citronové šťávy a zbytek si nechte na případné zředění. Vše dobře utřete s bílkem tak, aby vznikla hustá bílá poleva. Pokud je poleva příliš tuhá, přidejte citronovou šťávu.

Naše tipy:

Velmi efektně vypadají dobarvené polevy. Použít můžete potravinářská gelová barviva, se kterými se dobře pracuje. Chemickým barvivům se ale mnozí z nás obloukem vyhýbají. My jsme zkusili přidat do polevy na špetku nože šafránu nebo ještě méně kurkumy. Poleva je krásně jemně žlutá a na chuti se přidané koření vůbec neodrazilo. Na našem trhu ale seženete už i potravinářská barviva získaná přírodní cestou.

Co s přebytečnou polevou? Uchovávejte ji v zavřené misce v lednici, ale ne déle než 3 dny.

Ke zdobení využijte zdobící pytlík, zdobící tužku (nám se osvědčila Tescoma cukrářská zdobicí tužka DELÍCIA) nebo sáček s dírkou v rohu.