Recenze na jedlý papír od sladke-potreby.cz

Milujeme dorty a zákusky a vůbec sladké. Jak jednou řekl někdo moc chytrý: „život je krátký, tak jezte dezert jako první“. Za nás žádný problém! Co se dortů týče, zkusili jsme snad opravdu vše. Nyní před námi stála výzva s jedlým papírem na dětskou oslavu. Tak proč to nezkusit? V prvé řadě jsme se museli rozhodnout, kde jedlý papír, na který nám natisknou vlastní fotografii, objednat. Udělali jsme objednávku v e-shopu sladke-potreby.cz, který avizoval, že fotku na jedlém papíře dostanete do druhého dne. Trochu jsme se pousmáli, protože slibem nezarmoutíš!

Objednávka

Objednání bylo velmi jednoduché. Bylo ale nutné se rozmyslet, zda dort bude kulatý nebo obdélníkový. Rozhodli jsme se pro kulatý. Papíry jsou nabízeny o různých průměrech, největší pak 20,5 cm. To je dostačující i vzhledem k faktu, že jsme papír nechtěli na dort lepit speciálním gelem. Ten sice zvýrazňuje barvy, ale na druhou stranu jsme jedlý papír neměli v úmyslu doopravdy pozřít. Proto vyhrála ta varianta, že ho po nakrájení z jednotlivých kousků jednoduše sloupneme.

3.6. ve po poledni jsem tedy udělala objednávku a zaplatila přes GoPay ihned

Vybrala jsem silnější jedlý papír – a to protože jsem se bála, aby se ten slabší vlivem vlhkosti nezkroutil. Některé zkušenější pekařky mě na tento fakt upozorňovaly. Je vhodné nechat papír co nejdéle v obalu a až následně nastříhat obyčejnými nůžkami.

Další mail po doručení objednávky přišel s potvrzením provedené platby. Na ten jsem odpověděla, že v příloze zasílám fotografii, kterou požaduji na papír natisknout. Byla normálního formátu, do toho kulatého si ji obchod převedl po vlastní ose. Takže žádné starosti a zdržování navíc, tak to mám ráda.

Za dalších cca 30 min přišel mail, že moje objednávka byla vyřízena a za další hodinu už přišel mail od Zásilkovny, kterou jsem zvolila jako nejlevnější způsob dopravy, že převzali mojí zásilku. Následující den ráno pak přišel mail s kódem pro vyzvednutí zásilky.

Musím se ale přiznat, že jsem až takovou funkčnost nečekala, proto jsme do obchodu volala, zda opravdu posílají jedlý papír s mojí fotkou, že snad ani není možné, že by to bylo tak rychlé. Velmi milá členka personálu mi sdělila, že je vše v naprostém pořádku a následující den si mohu papír v mnou zvolené zásilkovně vyzvednout. Já ale stále čekala nějakou zradu. Ale nebyla žádná. Světe div se! Snad první shop, který deklaruje bleskové dodání a nezklamal.

Kvalita papíru

Fotografie byla vytištěna na pevném jedlém papíru. Přímo na něm pak v meziprostoru najdete složení jedlého papíru a návod. V něm se dočtete, že je nejlepší papír na dort nalepit speciálním gelem a gelem následně potřít i celou fotografii, protože to zvýrazňuje barvy (gel lze objednat v jedné dávce spolu s papírem).

My jsme ovšem fotku na dort nelepili. I tak mi přišly barvy dostatečně syté a hezké.

Krom toho je v meziprostoru několik menších fotek třeba na muffinky.

Za nás palec nahoru a klobouk dolu! Obchod určitě doporučujeme.