Pustit kupovaného kapra do řeky je týrání

Ano, je to strašné, ale je to tak. Ostatně na tom, že bychom si tento dobrý skutek měli odpustit, se shodují odborníci napříč celou republikou. My vám v dnešním článku přiblížíme, proč se k tomu stavíme úplně stejně. Navíc přidáváme nákup živých kaprů. I zde tradice moc nemyslí na živé tvory, které přenosem a následně pobytem ve vaně trpí.

Nákup kapra

Podle oborníku i odborné veřejnosti je nejlepší vybrat si kapra po vlastní ose. Měl by být čilý, bez výrazných zranění a poškození kůže, s lesklým okem. Nejlepší je váha kolem 2 kg, kdy je dostatek masa tak akorát tučného v poměru ke kostem a odpadu. Kapra si nechte profesionálně zabít a ruku na srdce, klidně i zpracovat. Vyjde vás to asi na 150 Kč, ale dostane krásná filátka kapra, která obalíte nebo jinak připravíte dle vaší domácí tradice. Nic není zadarmo, ale při představě úklidu celé kuchyně a nelibého rybího pachu, si za podobnou službu rádi připlatíme. Také soucítíme s prokřehlými prodejci, kteří si alespoň vydělají nějakou tu kačku navíc.

Přenos kapra

Dříve nebylo nic jiného než síťovky. Živý kapr si pak o oka tašky poranil ploutve. V dnešní době jsou v kurzu igelitové tašky. Ani to ale není ideální, protože se taška přilepí na tělo kapra a znemožní mu otevírání tlamy a žaber. Kapr je značnou dobu bez vody, tedy bez kyslíku, a to co přijde nyní, je pro něho opravdu stresující.

Kapr ve vaně

Hlavní problém je náhlá změna teplot, na které kapři vůbec nejsou stavění. Stejně tak chlorovaná voda je šokující. To vše může zapříčinit vylučování stresových hormonů a znehodnocení masa. Nešetrné zacházení s rybou pak většinou končí neodborným usmrcením.

Vypustit kapra je proti zákonu

Nesmíme totiž opustit zvíře. Přesně tak ale odborníci vypuštění kapra do nepřirozeného prostředí vidí a třebaže chcete udělat dobrý skutek, kapr je ve valné většině případů odsouzen ke smrti vyčerpáním. Ze sádek je totiž vyhladovělý, aby měl prázdná střeva a nebyl cítit po bahnu. I kdyby šlo o kapra, který nebyl měsíce trápen hlady, pravděpodobně by nepřežil, protože samotný transport je pro něho vysilující a natolik stresující, že už se ve vodě nevzpamatuje. Navíc si ho samozřejmě všichni pohladí, čímž ryba ztrácí přirozenou ochranu kůže. Minimální šance na přežití nebo neplnohodnotný život v neznámém prostředí. To bychom měli vidět za přežitkem pouštění kaprů do volné přírody.