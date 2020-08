První září se blíží, jak se na něj připravit?

Školákům zbývají pouze dva týdny prázdnin, takže je na čase začít přemýšlet nad školními povinnostmi a také nakoupit potřebné vybavení. Spousta školních potřeb je teď ve slevě, ale poptávka po nich je vysoká, takže dál na nic nečekejte. První zářijový týden budou v papírnictvích ještě větší fronty než nyní.

Příprava na školu je důležitá zejména u dětí z prvního stupně. Je třeba splnit všechny prázdninové povinnosti, například doplnit čtenářský deník. Nachystejte dítě také na povídání o prázdninách, připomeňte si, co může ve škole povykládat, až na to před celou třídou dojde řada.

Jak se hned v září nezbláznit? Odbuďte si část starostí již teď

Na všechno se připravit nemůžete. Dítě bude první školní týden chodit se stále novými věcmi, které je třeba koupit či zařídit. Něco ale předvídat lze, tak to zařiďte raději hned teď.

Sepište a pořiďte základní školní pomůcky

Možná máte přímo seznam ze školy, co všechno dítko potřebuje. Pokud ne, seznamy základních školních potřeb se dají najít na internetu. Zkontrolujte, jaké výtvarné potřeby dítě vyplýtvalo, jestli mu nejsou malé přezůvky, oblečení do tělocviku, zda má nachystaná pravítka, ořezané pastelky, krabičku na svačinu a láhev na pití. Chybějící výbavu dokupte.

Pořiďte preventivní sprej proti vším

Jakmile se děti vrátí do škol, nemoci se začnou šířit. Častým parazitem je veš dětská, s níž se v dětství setká snad každý. Dnes už naštěstí není nutné kluky stříhat dohola a holčičky připravovat o krásné vlásky, ale zbavit se vší je vždy běh na delší trať. Daleko lepší je, když se u dětí vůbec neobjeví. Proto investujte spíš do preventivního spreje proti vším, ten vši odpuzuje a vaše děti je nechytnou, i kdyby se setkaly s přenašečem.

Nakupte vitamíny pro lepší imunitu

Nemocí, s nimiž se děti v září setkají, bude více. Přes prázdniny byly zvyklé se pohybovat doma, nyní budou vystaveny kolektivu, tak na to jejich organismus připravte. Na podzim se doporučuje posilovat imunitu vitamíny nebo echinaceou. Klidně je dětem začněte dávat již nyní, ať je neskolí hned první setkání s nakaženým spolužákem.

Rozmyslete si zájmové kroužky

Chytřejší budete, až dítě domů přinese rozvrh, to zjistíte, co všechno je vlastně v jeho časových možnostech. Už nyní si ale můžete rozmyslet, jaké zájmové kroužky by chtělo navštěvovat. Mnohé domy dětí a mládeže či základní umělecké školy již mají vypsanou nabídku pro následující školní rok, tak ji doma pečlivě prostudujte a zvolte si několik kandidátů. Podle rozvrhu pak jen vytřídíte, jaké kroužky by dítě stíhalo.

Nezapomeňte na roušky a dezinfekční gely

Nemocí, jež je letos největším strašákem, je bezpochyby COVID-19. Od 1. září se opět začnou masově nosit roušky, takže dítěti pár pěkných připravte. Raději víc, protože občas se nějaká ztratí, zašpiní apod. Jednu roušku dítěti dejte přímo do aktovky, kdyby náhodou zapomnělo. Vhodné je vybavit ho i dezinfekčním gelem a samozřejmě ho poučit, v jakých situacích a jak ho používat.