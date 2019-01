Proti nachlazení bojujte cibulí a česnekem

Toto roční období přímo nahrává nepříjemnému nachlazení. Pokud se tato nepříjemnost nevyhnula ani vám, poradíme, jak s ním zatočit aniž byste se museli uchylovat k braní chemických preparátů. Za nejlepší přírodní pomoc v boji s nachlazením se již od pradávna považuje cibule a česnek. Proč tomu tak vlastně je a jak je připravit abyste si zároveň i trochu pochutnali?

Cibule pro lepší imunitu

Věděli jste, že i v obyčejné kuchyňské cibuli najdete vitamíny B1, B2, C i E. Mimo to, v ní také naleznete pektiny, silice, křemík, draslík a flavonoidy. Skvělým pomocníkem je například při zánětu dutin. Ideální je tedy při prvních příznacích kašle, rýmy nebo při ztrátě hlasu. Užívat jí ale také můžete jako prevenci před chřipkou. Velmi pomůže, pokud při prvních příznacích nachlazení pomalu sníte jednu syrovou cibuli. Můžete jí také rozkrojit a dát do místnosti. Krásně dokáže pročistit vzduch a zbaví ho také všech bakterií. Pokud máte nachlazené nejmenší členy vaší rodiny, můžete do blízkosti jejich postýlek cibuli umístit a uvidíte, jak krásně se jim bude spát.

Je libo cibulový med, nebo čaj?

Málo kdo by si pochutnal na syrové cibuli, a proto pro vás máme dva typy na to, jak si užívání tohoto přírodního léku trochu zpříjemnit. Příprava cibulového medu není vůbec složitá. Budete potřebovat pouze jednu cibuli, kterou nakrájíte nadrobno a smícháte spolu se šťávou z jednoho citronu. Nakonec přidejte 2 lžíce medu a je hotovo. Nádobu pak jen zakryjeme a necháme přibližně dvě hodiny uležet. V případě obtíží užívejte jednu čajovou lžičku po třech hodinách.

Jestli si raději pochutnáte na čaji, i ten si můžete připravit poměrně snadno. Opět budeme potřebovat jen jednu cibuli, kterou nakrájíte na kolečka, dáte do teplovzdorné nádoby a zalejte 300ml horké vody. V zakryté nádobě nechte asi 20 minut louhovat. Poté čaj jen sceďte a můžete popíjet. Pro lepší chuť můžete čaj klidně osladit medem.

Bakterie zlikvidujte pomocí česneku

Toto potravinu určitě nemusíme příliš dlouho představovat. Když řekneme česnek, každému z nás určitě hned naskočí jeho typická vůně. A právě za to může látka zvaná alicin. Díky té má česnek blahodárné účinky na naše zdraví. Velmi často je doporučován jako prevence proti kardiovaskulárním onemocněním a skvělým pomocníkem je také při nákazách mikrobiálního původu. Česnek je hlavně skvělé přírodní antibiotikum. Výborně posiluje imunitu, léčí kašel nebo rýmu.

Česnekový sirup, nebo mléko

I z česneku lze v pohodlí domova vytvořit účinný sirup, ale dokonce si můžete vyrobit i mléko. Na přípravu sirupu budete potřebovat přibližně 10 stroužků česneku, které vylisujeme do misky. Přimícháme 200ml jablečného octa a 200g medu. Vzniklou směs důkladně promícháme, dáme do uzavíratelné nádoby a necháme v lednici odpočinout alespoň 5 dnů. Každý den však nádobu otevřeme a směs dobře promícháme. Takto připravený sirup užíváme během nachlazení v dávkování dvou čajových lžiček hned po ránu. Sirup vždy dobře zapijte obyčejnou vodou. Užívat ho můžete také jen jako prevenci. V takovém případě si ho dávejte jednou týdně.

Česnekové mléko je skvělý lék proti kašli a jeho příprava je velmi jednoduchá. Do jednoho litru mléka přidejte hrst oloupaných stroužků a lehce povařte. Nakonec přidáme med dle chuti. Přibližně tak 2 lžíce. Celou směs pak rozmixujeme a při kašli užíváme každou hodinu jednu čajovou lžičku.