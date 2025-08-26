RSS Facebook Twitter

Prodlužovací zásuvka není všemocná: Víte, co do ní raději nezapojovat?

Srp 2527 Autor: Claudie Kornelová

Prodlužovací zásuvky má doma snad každý. Jsou praktické – když zásuvka není tam, kde ji potřebujete, prodlužka pomůže. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, jestli do ní opravdu můžete zapojit úplně všechno? Tady bývá kámen úrazu. Prodlužka má své limity a někdy může být spíš hrozbou než pomocníkem.

prodlužka

Do prodlužovací zásuvky nelze zapojit cokoli. Zdroj foto: Pixabay.com – SandraMalková

Jaké jsou limity prodlužky?

V zásadě jde o pár vodičů a několik zásuvek navíc. Jenže každý kabel má určitou nosnost – většinou 10 nebo 16 ampér. To odpovídá zhruba výkonu 2,3 až 3,5 kilowattu. Zní to dost, že? Jenže zkuste do jedné prodlužky zapojit rychlovarnou konvici, kávovar a třeba ještě mikrovlnku. Už se dostáváte na hranici. A co se stane, když to přeženete? Kabel se zahřívá, izolace může povolit a pak už je jen krůček k malé domácí katastrofě.

Co tam raději nedávat

Možná si říkáte – dobře, ale co tedy můžu zapojit a co ne? Obecně platí, že spotřebiče s vysokým příkonem do prodlužky nepatří.

  • Topidla a přímotopy – není divu, že hřejí, když mají příkon přes 2000 W.
  • Rychlovarné konvice, kávovary – zapnuté denně, ale každý z nich bere tolik energie, že prodlužku snadno přetíží.
  • Mikrovlnky a trouby – i když se zdají malé, výkonově patří mezi těžké váhy.
  • Pračka, sušička, myčka – tady ani neuvažujte o prodlužce, tyhle spotřebiče mají mít zásuvku samy pro sebe.
  • Výkonné nářadí – cirkulárky, svářečky a spol. si také zaslouží samostatné zapojení.

Napadlo vás někdy zapojit tyhle věci dohromady? Pak věřte, že prodlužka není ta správná cesta.

Nejčastější chyby v domácnostech

Jedna z největších chyb je řetězení prodlužek. Když délka nestačí, lidé prostě zapojí jednu do druhé. Znáte to? Bohužel, tím se riziko přetížení jen násobí.
Další častý prohřešek je schovávání prodlužky pod koberec. Říkáte si: „Aspoň to nebude vidět.“ Jenže pak se kabel nemůže ochlazovat a začíná se přehřívat.

prodlužka

Lidé si často myslí, že nevadí, když zapojí jednu prodlužku do druhé. To je ovšem chyba. Zdroj foto: Pixabay.com – TaraB

Jak vybrat kvalitní prodlužku

Pokud už ji potřebujete, vyplatí se trochu připlatit. Všímejte si:

  • maximální zátěže (měla by být jasně uvedená),
  • průřezu vodiče (běžný je 1,5 mm², pro větší zátěž hledejte 2,5 mm²),
  • bezpečnostních prvků – třeba vypínače nebo přepěťové ochrany.

Máte doma citlivou elektroniku, jako je televize nebo počítač? Pak je prodlužka s přepěťovou ochranou skoro nutností.

Co do prodlužky klidně zapojit

Nemusíme ji hned zatracovat. Prodlužka se hodí na menší spotřebiče: lampičky, nabíječky, ventilátor, televizi, router. Zkrátka vše, co nemá velký odběr. V obýváku nebo pracovně je to praktický pomocník, pokud ji nepřetěžujete.

Bezpečné používání v praxi

  • Zapojte jen tolik, kolik je povolené.
  • Nepřetěžujte ji velkými spotřebiči.
  • Nedávejte ji pod koberec ani těsně za nábytek.
  • Pokud máte děti, hledejte prodlužky s dětskou pojistkou.
  • Venku používejte jen prodlužky k tomu určené – s krytím IP44 a vyšším.

Prodlužovací zásuvka je fajn pomocník, ale není to kouzelná krabička, která zvládne všechno. Drobnou elektroniku zvládne bez problémů, ale velké spotřebiče do ní prostě nepatří. Řiďte se jednoduchým pravidlem: čím víc energie spotřebič žere, tím víc potřebuje vlastní zásuvku.

A tak až příště budete přemýšlet, kam zapojit konvici, myčku nebo topení, položte si otázku: Opravdu to patří do prodlužky? Odpověď už teď znáte.

