Internetový hobby magazín

Zvířata

Proč vám kočka olizuje vlasy? Skryté důvody kočičího chování

Zář 2506 Autor: Claudie Kornelová

Možná se vám to už stalo: sedíte v klidu na gauči a najednou k vám vaše kočka přijde a začne vám olizovat vlasy. Na první pohled to působí dost zvláštně, možná i trochu nepříjemně. Ale věřte nebo ne – kočky k tomu mají svoje důvody. A většinou jsou to důvody, které vám můžou lichotit.

kočka

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vám kočka olizuje vlasy? Zdroj foto: Pixabay.com – TerezaZitová

Kočičí projev lásky

Kočky ve volné přírodě si navzájem čistí srst. Když to dělají vám, berou vás prostě jako součást své smečky. Pro ně je to podobné, jako když se my obejmeme nebo pohladíme. Pokud vám tedy kočka olizuje vlasy, je to spíš kompliment než divnost. Dává vám tím najevo: „Patříš ke mně.“

Vlasy voní zajímavě

Kočky jsou od přírody zvědavé a jejich nos zachytí i to, co my necítíme. Vlasy navíc voní po šamponu, kondicionéru nebo parfému. Pro kočku je to jako malé dobrodružství – prozkoumává nové pachy. A taky je možné, že jí připomínají srst, takže je přirozeně láká olizovat je.

Trochu značka „moje“

Kočky si rády značkují teritorium. Otírají se o nábytek, škrábou sedačku nebo se vám otírají hlavou o ruku. Olizování vlasů může být další způsob, jak si vás „podepsat“. V kočičím světě to znamená: „Toto je můj člověk.“

kočka

Kočka vám tím dává najevo, že jste její člověk. Zdroj foto: Pixabay.com – HomerJ

Uklidnění ve stresu

Někdy je olizování i reakcí na stres. Pokud kolem něco ruší, je hluk nebo napětí, může kočka přijít k vám a začít vás olizovat, aby se uklidnila. Trochu jako když si my nervózně koušeme nehty – jen v mnohem milejší podobě.

Je to pro vás bezpečné?

Obvykle ano. Kočičí jazyk je sice drsný a sliny na vlasech nejsou úplně příjemné, ale jinak se vám nic nestane. Horší je to pro kočku – pokud používáte laky, spreje nebo jiné přípravky, můžou být pro ni škodlivé. Proto je lepší nedovolit jí, aby vás olizovala po hlavě, pokud máte vlasy plné chemie.

Co když vám to vadí

Někomu přijde roztomilé, když ho kočka takhle „pusinkuje“. Jiní to ale nesnesou. Pokud patříte do té druhé skupiny, zkuste kočku jemně odsunout a zabavit ji jinak – třeba hračkou, hlazením nebo pamlskem. Určitě ji netrestejte, protože ona to myslí dobře.

Kdy zpozornět

Pokud to kočka dělá výjimečně, je to v pořádku. Když to ale začne být skoro každý den a trvá to dlouho, může to být známka, že se nudí nebo že jí chybí vaše pozornost. V tom případě zkuste přidat více her, prolézaček nebo škrabadel, aby měla dost zábavy.

Olizování vlasů od kočky je většinou projev lásky, zvědavosti nebo snahy o uklidnění. Pokud vám to nevadí, berte to jako důkaz, že vás vaše kočka bere jako člena rodiny. Pokud vám to vadí, naučte ji jiný způsob, jak vám projevit náklonnost. V každém případě platí jedno – když vám kočka olizuje vlasy, rozhodně to není nic špatného.

