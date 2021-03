Proč si doma pěstovat vlastní natinku?

Zelené natě obsahují spoustu vitamínů, antioxidantů a minerálů. Přidávají se do pomazánek, ale také salátů a jako přízdoba na pečivo. Pokud si tedy chcete vypěstovat zelené natě v domácím prostředí, potřebujete pěstební nádoby, substrát a také vodu, dále ještě semínka bylinek, sazeničky anebo zeleninu. Potom si můžete na okenním parapetu vypěstovat čerstvé vitamíny, a to za pár korun.

Cibule

Charakteristickým rysem cibulovin jsou právě zelené natě, přičemž nepotřebujete ani substrát, vystačíte si jen s vodou. Zelené natě z cibule, případně z česneku jsou plné významných látek s antibakteriálními, antiseptickými a antivirovými účinky. Dále v sobě mají vitamín C, antioxidanty a vlákninu.

Pokud chcete tedy pěstovat cibuli na zelenou nať, nasaďte ji do květináče se substrátem, a ten umístěte na okenní parapet. Dokonce můžete namísto květináče použít jen menší sklenici s vodou, i tak dosáhnete kýženého výsledku. Dávejte si však pozor na to, že ve vodě by měly být ponořeny pouze kořeny, nikoliv celá cibule.

Petržel

S pěstováním kořenové zeleniny za oknem není problém. Využívají se k tomu jen skrojky, a to petržele, celeru i mrkve. Při čištění petržele tedy odkrojte širší okraj kořene, který by měl být alespoň jeden centimetr, a pak ho umístěte do misky s vodou. Do vody by neměl být ponořen celý skrojek, ale jen jeho 3 milimetry. Po několika dnech se objeví zelená nať.

Bylinky

I mnohé byliny jsou bohatým zdrojem zelených natí. Za okny si vypěstujete řeřichu, pažitku i vojtěšku. Velice praktická je pažitka, kterou využijete v kuchyni po celý rok, navíc obsahuje vápník a železo. Semínka se sází do substrátu a zalévají se.

Vojtěška a řeřicha se sází trochu jinak. Vezměte tácek, umístěte na něj vrstvu vaty, a potom ji navlhčete vodou. Zasypte mokrou vatu semínky. Během pěti dnů se můžete těšit na první sklizeň těchto bylinek. Jakmile natě sestřiháte, opět dáte novou vatu a nová semínka.

Klíčení fazolí a klíčky

Výtečné jsou i klíčky fazolí a dalších semínek. Pro začátek vyzkoušejte zelené fazolky mungo, které dokážou naklíčit během 48 hodin. Použijte zavařovací sklenici a do její třetiny nasypte fazole, a pak je zalijte vodou až po okraj. Druhý den fazolky sceďte, propláchněte vodou a takto je proplachujte během dne 2× až 3×.

Zelené natě mají široké uplatnění. Dochutí saláty i polévky. Ozdobí jednohubky a přílohy. Zelenou nať nevyhazujte, ba naopak si ji začněte pěstovat.