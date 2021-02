Proč pěstovat česnekovou nať?

Také jste ve špajzu našli česnekové palice, které nejsou zrovna v dobré kondici? Je to k vzteku, ale nevěste hlavu. Seschlý, ale i narašený česnek dokáže udělat ještě mnoho užitku. Narašený česnek použijete v podstatě normálně. Po oloupání ho stačí podélně rozkrojit a vyndat klíček, který je v jídle po narašení výrazně hořký a navíc působí problémy při trávení. Pokud se vám do tohoto postupu nechce, použijte ho na nať stejně jako česnek vyschlý. Nať je naprostou výživovou peckou, je chutný a milují ho i děti, které se mnohdy rády podílejí na jejím pěstování. Ovšem pozor, není vhodné sázet česnek jako celou palici. Velmi opatrně ho rozeberte na jednotlivé stroužky, které už dále neloupejte.

Pěstování na vatě

Postačí vám plošší mistička nebo hlubší talířek, který vystelete vodou, pokladete česnekovými stroužky „bubákem“ dolů a zalijete tak, aby vata nebyla úplně nacucaná, ale spíše jen vlhká. To budete muset dost často kontrolovat. Zejména v bytech je velmi suchý teplý vzduch a vata ráda rychle vysychá. My česneky zaléváme nebo rosíme klidně i dvakrát denně – a to zejména, pokud je miska nad topením u okna.

Pěstování ve „vodní lázni“

Nemáte vatu a vhodnou misku? Nevadí! Česnekovou nať s úspěchem vypěstujete také ve skleničce s vodou. Ta by měla být o hloubce jen několik milimetrů tak, aby měl česnek ponořené kořínky, ale co nejméně stroužku. Vodu pravidelně dolívejte. Za pár dní se dočkáte jemně aromatické natě, která dokáže vyrůst i přes deset centimetrů.

Zeminou nikdy nic nezkazíte

Pokud máte nějaký kelímek od jogurtu nebo třeba starý květináček, můžete se pustit do trochu klasičtější techniky pěstování česneku v zemině. Květináč naplňte propustnou humózní zeminou, mírně udusejte tak, aby byla zemina asi 1 cm pod okraj květníčku. Česnek píchněte do zeminy budoucími kořínky dolů, Květníček prolijte vodou, dokud nebude dole vytékat. Následně už zalévejte jen do podmisky, aby stroužek neuhnil. Květníčky umístěte na okno, ale chraňte před přímými slunečními paprsky, aby se na nati neobjevily skvrny.