Připravte své auto na jaro! Je nejvyšší čas

Jarní i letní sezóna se pomalu blíží a s nimi i čas, kdy budete chtít vyrážet na výlety a dovolené. Je proto potřeba dát si své auto po zimním čase do pořádku. Co je třeba udělat, než vyrazíte na delší cesty?

Vozidlo si umyjte

Auto si můžete buď umýt sami, máte-li kde a čas, nebo se samozřejmě můžete svěřit do rukou mycí linky, u níž je bezesporu velká výhoda, že se postará i o umytí podvozku auta. Podvozek sice není vidět, ale právě tam se nejvíce drží posypová sůl a veškeré nečistoty. Důkladné vyčištění tak pomůže zabránit korozi a usazování. Pakliže se chcete pustit do opravdu precizního pucování, umyjte i interiér vozidla. Ušpiněné koberečky, gumové podložky, zaprášená palubka či znečištěné potahy na sedačkách nejsou právě efektní, a navíc se v nich mohou držet viry a bakterie. Dopřejte jim proto potřebnou péči.

Přezujte na letní pneu

Pakliže nejezdíte na celoročních pneumatikách, vaše auto bude potřeba přezout na letní gumy. S tím se pojí i jejich kontrola a seřízení. Vyvážení pneumatik vám zajistí, že se budou méně „sjíždět“, čili očekávejte maximální životnost, auto bude lépe sedět na silnici a také utratíte méně za pohonné hmoty. Nechte si také zkontrolovat, zda některá z pneumatik není popraskaní či holá. To vše jsou důležité aspekty. V souvislosti s tím si můžete nechat všechna kola profesionálně vyčistit.

Věnujte pozornost stěračům

Zvláště ty na předním okně dostávají přes zimu hodně do těla. Proto na jarní / letní sezónu byste se měli věnovat jejich kontrole, ne-li výměně. Za deštivého počasí, které nás na jaře na cestách může překvapit, jsou kvalitní a dobře přilnavé stěrače nezbytností. Zvýší tak viditelnost a sníží riziko nehody.

Pozor na vybitou baterii

Auto dostane přes zimu přece jen dost zabrat, a tak je potřeba věnovat svoji pozornost i kontrole baterie. Baterie se intenzivní prací snadno vybíjí. Na to pozor. Mohli byste pak být také nemile překvapeni. Stav baterie si buď můžete nechat zkontrolovat v autoservisu, případně ji rovnou nechat vyměnit. Baterie by neměla být starší 4 let.

Doplňte kapaliny

Doplňte si do vozidla všechny potřebné kapaliny. Zejména kapalinu do stěračů předního okna a též vodu. Nechte si zkontrolovat olej, případně si jej nechte vyměnit. Je nezbytnou součástí proto, aby vaše auto správně fungovalo. Další důležitou kapalinou je brzdová kapalina. Ta přenáší tlak z vaší nohy na pedále na kolo. Pokud brzdy nemají dostatek kapaliny, bude zastavení vozidla vyžadovat více úsilí a času.

Podívejte se pod kapotu

Nikdy nevíte, které zvířátko se pod kapotou mohlo ubytovat nebo si tam udělat dočasný úkryt. Je proto potřeba zkontrolovat pod kapotou všechny řemeny, hadice a vzduchové filtry. Pakliže shledáte jakoukoliv škodu, nechte ji opravit. Nejste-li automechanik/čka, nepokoušejte se o to sami. Můžete napáchat více škody než užitku. Další věc, na kterou byste neměli zapomínat, je klimatizace. Má-li ji váš vůz, rozhodně si ji nechte zkontrolovat a následně naplnit. V teplých dnech se vám bude náramně hodit.