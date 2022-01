Přinášíme další tipy, jak správně skladovat palivové dřevo

Těší vás, když si můžete zapálit oheň v krbu či krbových kamnech a následně zrelaxovat při pohledu do ohně? Abyste si tyto vzácné okamžiky skutečně mohli užít, bude potřeba mít připraveno mnoho dřeva. Jak jej správně skladovat a co rozhodně nedělat?

Správné skladování palivového dřeva vyžaduje několik podmínek. Jednou z nich je, že palivové dřevo musí být uskladněno na vyvýšeném stojanu, který by měl být zakrytý, dobře odvětrávaný, aby dřevo dobře prosychalo prouděním vzduchu. Dřevo by také mělo být uskladněno blízko vašemu domu, abyste pro něj nemuseli chodit daleko. Tím také snižujete možnost jeho napadení škůdci.

Proč zvolit stojan na dřevo?

Potřebujete skladovat palivové dřevo jen v těch nejlepších podmínkách, a to vám žádný obyčejný regál nezajistí. Stojany na dřevo jsou v tomto jedinečné, protože udržují dřevo bezpečně větrané a chráněné před vlhkostí a škůdci. Zatímco základní regály a police pojmou pouze dřevo, stojan zajišťuje odvětrávání a je opatřen vodotěsným krytem, který zabrání dešti. Vodotěsný polyesterový kryt by měl být nastavitelný tak, aby zakrýval váš dřevěný stojan, pakliže se jeho výška změní.

Stojany na dřevo jsou dostatečně vysoké a od země je dělí dobrá desítka centimetrů, aby nedocházelo k pojímání vlhkosti do dřeva. Dřevo se tak udrží suché a bez škůdců.

Kde byste měli dřevo skladovat?

Stojany na dřevo by měly být umístěny alespoň 1 metr od domu a nikdy ne v domě. Doporučuje se vzdálenost nejlépe 2 metrů. Proč? Proto, aby se do vašeho domu nedostali škůdci. Stejné pravidlo platí pro stromy. Dřevo umisťujte proto vždy i dál od stromů. Brouci a jiný hmyz si rádi nachází cestu do dřeva, tak pozor, ať se do vašeho také nějaký takový hmyz neubytuje.

Dřevo také neskladujte v garáži, sklepních kójích nebo na půdě. Mohou se vám do něj pustit i hlodavci. Proto by také bylo dobré objednat si vždy jen tolik dřeva, které za sezónu skutečně spálíte.

Nezapomeňte, že dřevo je také třeba umístit dál od stěny a okapového odtoku, aby nedošlo k jeho navlhnutí. Pakliže je dřevo zakryté a bezpečně uložené na místě, můžete si být jisti, že je chráněno.

Použijte staré dřevo

Máte-li k dispozici novější a starší dřevo, vždy jako první použijte to starší. Toto pravidlo se nazývá „první dovnitř, první ven“. Při stohování dřeva přeskládejte nejnovější dřevo na dno a starší naopak navrch. Tato metoda opět zmírňuje výskyt škůdců a zabraňuje zamoření, ke kterému obvykle dochází, když dřevo je uloženo delší dobu ve stohu.

Jak správně dřevo vysušit?

Nepalte mokré dřevo. Spalování mokrého dřeva totiž zvyšuje množství kreosotu, který se potom hromadí v krbu a vytváří mnoho kouře. To ztěžuje údržbu vašeho topného zařízení. Správně uložené dřevo bude suché a čisté, a tedy i lépe hoří.