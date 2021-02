Přesná zálivka jako prevence plísně v květináči

Plíseň-nikdy nekončící příběh. Trápí nás v předjaří na trávníku, v květináčích a mnohdy i na zdech. Zatímco v trávníku je nejčastější plíseň sněžná, v květináčích se ve valné většině případů jedná o plíseň bílou. Tu si můžeme přinést s novou květinkou nebo se prostě objeví jen tak, z ničeho nic, třebaže si myslíte, že se o danou pokojovku staráte stále stejně.

Proč se plísní v květináči vůbec zbavit?

Důvod je jednoduchý. Určitě je potřeba ochránit rostliny, na které se sice plíseň z květináče „skočí“ poměrně těžko, ale rozhodně se nejedná o žádnou výjimku. Plíseň na rostlinách je dobře znatelná, na rozdíl od zeminy má tmavou barvu. V neposlední řadě ale musíme myslet na vlastní zdraví a zdraví všech v domácnosti. Plíseň se totiž rozmnožuje mikroskopickými sporami, které se dostávají do vzduchu, který dýcháme.

Plísně se objevují zejména během zimy a v předjaří

Právě proto v dnešních dnech poctivě prohlížejte všechny pokojové rostliny, respektive zeminu, ve které jsou zasazeny. V zimě bývá větší vlhkost, což plísním všeobecně velmi vyhovuje. Přesně to je důvod, proč bychom pokojovky v době od pozdního podzimu až do jara zalévat jen a pouze do podmisky. Existují pokojovky, které tento druh zalévaní nemají rády, ale těch není mnoho. Pomoci může také častější větrání interiérových prostor. Pravidelná zálivka do podmisky je nejúčinnějším prevencí a zabere téměř vždy. Stejně tak v případech, pokud plíseň není příliš rozšířena.

Co dělat, pokud je plíseň v květináči ve velké míře?

V první řadě je, jak již bylo řečeno potřeba upravit styl zálivky. Ruku v ruce ale musí jít i další opatření. Opatrně, v rukavicích nebo za pomoci malé lopatky, odstraňte napadenou zeminu. Na povrch poházejte hnojiva s alkalickou reakcí. Plísně mají rády kyselejší půdy. Přistoupit můžete (a to zejména od března) také k přesazení celé rostliny. V takovém případě musíte dávat velký pozor, aby rostlina během přesazování nebyla poraněna. Jakékoliv poranění může být vstupní branou právě pro plísně. Vybíráme substráty vhodné pro pokojové rostliny bez příměsi rašeliny a dalších složek s kyselým pH.

Náš tip: zejména u odolných, vzrostlých pokojovek můžete povrch zeminy poházet velmi malým množstvím vápna, které je silně zásadotvorné a dokáže pH zeminy upravit na méně kyselé.

Při přesazování striktně oddělte všechny napadené části rostliny. Pokud je rostlina napadena hodně, může se stát, že vyjde levněji koupit novou, než původní zachraňovat. Také by totiž mohlo dojít k napadení ostatních pokojovek.

Náš tip: To bychom snad ani nebyli my, pokud bychom nedoporučili nějakou babskou radu. Zkuste koupit sáček mleté skořice, kterou poházíte na povrch zeminy. Skořice má silně protiplísňové účinky, není tak drahá a do domova si nezanášíte žádné chemikálie. Doporučit můžeme také přírodní přípravek Polyversum.

Další preventivní opatření