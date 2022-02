Představujeme vám 9 chytrých způsobů, jak můžete v zimě ušetřit za elektřinu

Chladnější měsíce obyčejně přinášejí naší peněžence těžké časy, neboť energii přece jen využíváme více. Mnoho lidí je doma, a tak více topí, svítí, dobíjejí různá zařízení. Kratší dny a více tmy tomuto faktu také nepřispívají. I v zimě se však dá ušetřit. Prozradíme vám jak.

Zabraňte průniku průvanu

Aby vám neunikalo teplo z domu a nemuseli jste neustále topit, nezapomeňte si zajistit veškerá okna a dveře izolačními páskami. Případně existují i dveřní lišty, které vám zrovna tak dobře pomohou utěsnit prostor mezi spodní částí vašich dveří, oken a zárubní. Jedině tak nebudete muset neustále přidávat topení.

Když nepoužíváte krb, zavřete klapku

Odpočinek u vyhřátého krbu po zmrzlém dni je velice příjemným zakončením dne. Pakliže jej ale nevyužíváte, nezapomeňte uzavřít klapku, aby vám teplo zbytečně neunikalo a chlad vám neproudil naopak do místnosti. Elektřinu můžete ušetřit i tím, že krb předěláte na plynový. Instalací skleněné zástěny bude navíc váš krb také úspornější.

Neblokujte výfukové otvory

Pokud nábytek nebo třeba závěsy blokují větrací otvory vašeho zahřívacího zařízení, nefunguje pak správně a vy zbytečně platíte energii za málo tepla. Zvyšuje se totiž tlak vzduchu ve vašem potrubí a to také může způsobit prasklinky a poruchy ve vašem zařízení. Zkuste spíše nasměrovat odvětrávání do prostoru, tak se místnost prohřeje. Topte také jen na určitou teplotu a pokud je vám chladno, řešte to více pohybem a teplejším oblečením.

Zkontrolujte izolaci

Dobře zaizolovaný dům může být levným způsobem, jak snížit účet za elektřinu. Podkroví je tím správným místem, kde začít, protože správně izolované podkroví dokáže udržet teplo ve všech místnostech. Dalšími oblastmi, kudy teplo může unikat, jsou elektrické zásuvky a jiné podobné sítě. Proto zkontrolujte i je.

Upravte teplotu ohřívače vody

Váš ohřívač vody může plýtvat více energie, než si vůbec uvědomujete, zvláště, máte-li doma starší model. Dnešní energeticky účinné ohřívače vody vám ušetří spoustu peněz. Případně je možné je ještě izolovat speciální dekou.

Perte/sušte pouze hodně prádla

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak ušetřit energii při praní je vždy, když je to možné, prát plnou pračku. Při praní malých dávek prádla se spotřebuje stejná energie jako při praní plné pračky. Pokud tedy perete po částech, spotřebujete více energie a vody.

Odpojte nepoužívanou elektroniku

Mnoho elektroniky a spotřebičů odebírá energii, i když jsou vypnuty. Hlavními viníky bývají zařízení, která fungují na dálkové ovládání. Ta totiž žijí neustále v pohotovostním režimu. Mezi takové běžné energetické upíry patří stolní počítače a displeje, tiskárny, televize, mikrovlnky a herní konzole. Energii můžete ušetřit tím, že tato zařízení odpojíte.

Používejte LED žárovky

Místo klasických žárovek používejte buď LED, nebo úsporné žárovky. Ty ušetří mnoho energie v zimním období. Spotřebují až o 75 % méně energie a vydrží 25x déle než klasické žárovky.

Umístěte na podlahu koberce

Ať již máte dlaždice, lino nebo parkety, je možné, že vaše podlaha je v zimě studená a také, že skrze ní dovnitř proniká chlad. Proto na ní dejte nejlépe huňaté koberce. Tak vznikne izolace, která udrží vaše nohy v teple. Klidně je můžete pověsit i na stěny, budou fungovat izolačně i tam.