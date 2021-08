Právě dozrávají plané slivoně, vyznáte se v nich?

Zplaněných slivoní je u nás poměrně dost. Důvodem je zejména, že se používají jako podnože klasických slivoní, ale i švestek. Ovšem to, čemu většina z nás říká špendlíky nebo mirabelky, jsou ve skutečnosti myrobalány. Pojďme si v tom tedy udělat pořádek.

Myrobalán neboli slivoň třešňová (Prunus cerasifera)

Najdete je napříč celou republikou zejména u cest. Poznáte je podle toho, že plody jsou kulaté, od žluté po červenou a poněkud nakyslá dužina jde špatně od pecky. Co se vzezření rostliny týče, může jít i vzrostlý keř nebo menší strom, s menšími, hladkými listy. Letošní letorosty by měly být do červena. Chuť plodů je trpká s náznakem sladkosti, ale kdo by nemiloval ty obalené větve u silnice, kde stačí se zastavit a pořádně se nacpat. Pokud uvažujete o zavařenině, doporučujeme plody omýt a i s peckou trochu podlité povařit v nepřilnavém hrnci, dokud nepustí šťávu. Pak nechte rozvařené plody vychladnout na takovou teplotu, abyste ručně mohli vysbírat všechny pecky a zůstala tak dužina se slupkou. Pak už stačí přidat cukr a pektin nebo želírovací cukr (podle toho, jak jste zvyklí), povařit asi 5 minut a ovocnou směsí naplnit čisté suché sklenice a dobře zavíčkovat. Hodinu necháme chladnout dnem nahoru a pak otočíme zpět.

Špendlík (Prunus domestica)

Špendlíky jsou u nás díky nemoc Šarka poměrně vzácné. Plody také mohou být barevně variabilní, ale mají podlouhlý tvar ne nepodobný klasické švestce. Oproti myrobelánům jsou výrazně sladší, aromatičtější a dužina jde dobře od pecky. Dalším rozdílem je, že dozrávají až v druhé polovině srpna.

Věděli jste, že pravý modrý špendlík znaly naše babičky pod názvem sralka nebo prdlavka? Sbírali ho ve velkém pro jeho neobyčejně výraznou chuť. Velmi oblíbené bylo zavařování do cukru, kdy se očištěné ovoce prosypalo cukrem a nacpalo do skleniček.

Mirabelka (Prunus syriaca)

Na Mirabelky také narazíte jen zřídka. Kulaté plody mohou být žluté či žluto-červené a sladká dužina jde dobře od pecky. Dalším rozdílem, jak je poznat od Mirobalánům je fakt, že mají větší listy.