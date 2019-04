Právě dnes začíná soubor veletrhů pro rodinu a volný čas FOR FAMILY

Ve dnech 4. až 7. dubna 2019 se PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční pestrý soubor veletrhů pro rodinu a volný čas FOR FAMILY. Za jednu vstupenku máte možnost navštívit hned několik veletrhů. Více o akci ZDE.

Vše pro děti nabídne veletrh FOR KIDS

Žádným rodičům by určitě neměla utéct lákavá náplň veletrhu FOR KIDS. Jeho návštěvníci se mohou těšit na ucelenou nabídku kočárků a autosedaček. Chybět nebude nabídka odstrkovadel pro nejmenší závodníky nebo vozíky za kočárky. Prezentovat se budou i firmy, které mají v nabídce látkové plenky a další potřebou výbavičku pro miminko.

Nejrůznější domácí mazlíčci se sejdou na FOR PETS

Máte-li doma psa, kočku, papouška či jinou zvěř, přijďte právě sem prozkoumat, co nového je na trhu. Nebudou chybět prezentace firem s chovatelskými potřebami, krmivy, zvířecí módou nebo designovými doplňky. Seznámíte se s chovateli i odborníky, a spolu s nimi budete moci sdílet své zkušenosti a radostné chvíle strávené ve společnosti vašich miláčků.

Vyrazte s celou rodinou na nejpestřejší veletrh letošního jara.

Veletrh FOR HORSE rozbuší srdce všech milovníků koní

Všem milovníkům těchto ušlechtilých zvířat se totiž už podruhé v řadě otevřou brány veletrhu FOR HORSE. Akce představí novinky na trhu v oblasti krmiv, veterinárních, minerálních a kosmetických přípravků, technických pomůcek, transportních zařízení, kompletního jezdeckého vybavení a potřeb. Nedílnou součástí akce bude také doprovodný program, který návštěvníkům nabídne celou řadu vystoupení. Vrcholem celé akce je pak páteční a sobotní večerní koňská FOR HORSE SHOW, na které návštěvníci shlédnou fantastická vystoupení v podání předních tuzemských drezérů a jejich koní.

Součástí je také Activ 55+

Jde o jediný odborný veletrh v Čechách zaměřený na skupinu návštěvníků 55+ se specializací na zdraví, zájmy, cestování, využití volného času, sport, vzdělávání, relaxaci. Najdete zde vše, co seniorům zpříjemní a usnadní život.