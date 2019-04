Prášky na praní: Jak vybrat ten nejlepší?

Kvalitní prášek na praní, to je věc, bez které dobrá hospodyňka nemůže existovat. Jak si v té džungli, kterou nám drogerie nabízejí, vlastně vybrat to nejlepší? A co vlastně zvolit – prášek, tekutý prostředek, gel, kuličky..? Pokusíme se vám poradit.

Co vlastně obsahují?

Na jakém principu vlastně prášky na praní fungují? Účinnou látku v nich tvoří saponáty, čili tenzidy. Dokážou vázat špínu z textilu, kterou pak s teplou vodou odplaví. Dále se v nich nacházejí enzymy pro odstranění biologického znečištění, které fungují jenom do teploty cca 40 °C, jsou zde i bělicí prostředky, jež naopak bělí až od 60 °C, nechybí-li aktivátor bělení, pak už od 40 °C. Fosfáty, které kdysi změkčovaly vodu, ale měly zároveň nepříznivý vliv na životní prostředí, se už v současných prášcích nevyskytují, nahrazují je zeolity, látky založené na přírodní bázi. V sypkých prášcích navíc najdete plnidla, která zlepšují sypkost a zvyšují objem, ale na vlastní praní vliv nemají. Kromě toho bývají součástí i aromatické látky, které dodávají vůni.

Sypký nebo tekutý?

Na otázku, zda je lepší sypký nebo tekutý prostředek nenajdeme jednoznačnou odpověď. Obojí. Je to spíše otázka volby, co komu lépe vyhovuje. V podstatě se ale dá říci, že na velmi znečištěné prádlo, na kterém se vyskytují třeba skvrny od jídla, pití či bláta, je vhodnější sypký prášek. V něm zároveň najdete i bělidla a rozjasňovače, takže pokud je pro vás velmi důležité, aby si bílé prádlo zachovalo původní barvu, sáhněte po něm. V případě, že chcete použít sypký prášek na barevné prádlo, hledejte speciálně prášek na něj určený, bez bělidel. Podobně je výhodou také široký rozptyl teplot pro jeho použití, většinou od 30 °C do 90 °C, není problém s práškem prát při vyšších teplotách. Při praní na nižší teploty se někdy může stát, že na prádle zůstanou skvrny z nerozpuštěné směsi prášku, totéž platí, pokud byste se sypkým práškem prali ručně.

Hitem jsou gelové kapsle i prací tablety

Na barevné a méně znečištěné prádlo se hodí tekuté prací prášky. Jsou zpravidla šetrnější, což ještě více platí pro prací gely. Zároveň je výhodou jak tekutých, tak i gelových pracích prostředků jejich variabilita. Dají se použít na barevné i bílé prádlo a neriskujete přitom žádnou nepříjemnost v podobě poškození. Hitem posledních let jsou potom gelové kapsle. Jsou univerzální, nemusíte se s jejich použitím bát o barevnost prádla, odstraní skvrny, a přitom se k vláknům prádla chovají šetrně. V pračce se hodí na nižší teploty a kratší programy. Nevýhodou je, že je nemůžete dávkovat podle potřeby, na druhou stranu jsou výborné třeba na cesty, kde potřebujete vyprat jednu dávku a použijete jednu kapsli. Prací tablety mají na rozdíl od gelů, tekutých i sypkých prášků ještě větší účinnost, jsou koncentrovanější, přitom se ale snadno se rozpouští. Na šetrné ruční praní obzvlášť jemného prádla se hodí mýdla.

Jaké zásady při praní dodržovat?

Rozhodně se vyplatí přečíst si návod, jak prášek optimálně dávkovat. Chytré pračky mají funkci vážení prádla, takže vám hned bude jasné, jak velkou dávku prášku použít na jaké množství. Jinak se vyplatí prádlo převážit, abyste měli jasno, kolik pracího prostředku použít. Pokud ho použijete málo, riskujete šedivý odstín vypraného prádla i menší sytost barev. Naopak příliš mnoho pracího prostředku používaného zejména po delší dobu, může zhoršit vlastnosti prádla, pozvolna poškozovat jeho vlákna. Podstatný je rovněž způsob aplikace, na něm závisí optimální výsledek praní. Sypký prášek patří do vyhrazené přihrádky v pračce, tekutý gel ale nalijte rovnou na prádlo. Tablety se vkládají rovnou do bubnu pračky.