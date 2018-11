Pozvánka na veletrh pro malé i velká Dětská planeta

VÁNOČNÍ DĚTSKÁ PLANETA, svět hraček, her a dětských potřeb proběhne již zanedlouho a to v předvánočním termínu od 30. 11. do 2. 12. 2018 opět na pražském Výstavišti v Holešovicích. Souběžně s DĚTSKOU PLANETOU budou nově probíhat také Vánoční, hrnčířské a řemeslné trhy, které zpříjemní předvánoční atmosféru prvního adventního víkendu. Přijďte na holešovické Výstaviště nakoupit vánoční dárky a příjemně strávit volný čas.

Pokud hledáte zajímavý program pro celou rodinu na první adventní víkend nebo si jen chcete prohlédnout novinky v tomto segmentu a na jednom místě nakoupit všechny vánoční dárky, nenechte si tuto mimořádnou příležitost ujít. Nejen pro malé návštěvníky bude připraven bohatý program na podiu. V pátek vystoupí Kühnův dětský sbor, spisovatelka Bára Stluková nám představí knihu Vyprávění kapra Jakuba. Spisovatel Hynek Klimek v rámci besedy představí své knihy z edice Strašidláři. V pátek podvečer proběhne na podiu pražský křest turistické vizitky Zvonkových průvodů a nového turistického deníku s Veverčákem Zdravíkem. Turistickou vizitku přijde pokřtít pohádkový král Václav Vydra. Děti si můžou přijít zazpívat, trochu se i hýbat s programem Hejblíka a Hejbličky, od kterých se dozvědí také něco zajímavého o světě kolem nás. Hejblíkovic mají připravené originální písničky s ukazováním a pohybem, které děti zaručeně pobaví a ještě je něco naučí. Lákadlem pro zvídavé děti může být dílna rozhlasové redaktorky a autorky dětských knížek Michaely Veteškové: Hrajeme si na malé novináře, kde si během padesáti minut vyzkouší práci profesionálních žurnalistů. Michaela Vetešková také představí svoji knížku Jak maminka vyprávěla o 20. století.

Nebude chybět ani oblíbené cvičení. Pro velké i malé sportovce bude připravená velká Gym zóna České obce Sokolské, která na Vánoční Dětské planetě připraví gym a pohybovou zónu nejen pro nejmenší návštěvníky, ale i pro jejich starší sourozence. Cvičení malých sportovců bude připraveno i v doprovodném programu na podiu, kde se představí v několika cvičebních blocích během víkendových dní.

Kromě atraktivního doprovodného programu se návštěvníci můžou těšit na širokou nabídku hraček a her, které představí několik desítek firem. Tradičním vystavovatelem bude opět oblíbené ALBI, které nabídne svůj široký sortiment pro malé i větší návštěvníky s tradičním segmentem milých a vtipných dárků, zábavných společenských her či kouzelné čtení s interaktivním průvodcem. Nebude chybět hračkářství SPARKYS, které na velké ploše představí velký výběr hraček a nabídne návštěvníkům předvánoční slevy.

Svou premiéru na Dětské Planetě bude mít rodinná německá společnost Ravensburger, která na VÁNOČNÍ DĚTSKÉ PLANETĚ představí inovaci v kategorii kuličkodrah s názvem GraviTrax®. Jde o kreativní stavebnici, která využívá gravitační sílu, kinetiku a magnetizmus. Možnosti této kuličkodráhy jsou téměř nevyčerpatelné, záleží jen na kreativitě stavitele. V Německu jde o jednu z nejprodávanějších stavebnic ihned po uvedení na trh.

Oblíbený dětský koutek zajistí společnost Baby Office v partnerství s oblíbenou značkou Kubík. Děti se zabaví v herně, kde mohou vyzkoušet různé didaktické hračky a stavebnice. Svěřit do koutku můžou rodiče děti starších dvou let. Připravena je také předvánoční tvůrčí dílna. Rodiče mohou své ratolesti nakrmit či přebalit v kojící zóně. Jednorázové plenky a ubrousky budou díky podpoře společnosti Rossmann k dispozici zdarma. Na děti čekají také zábavně dovednostní Kubíkovy hry.

Pokud hledáte inspiraci a program na první adventní víkend a chcete příjemně strávit čas s dětmi nebo jen včas nakoupit vánoční dárky, nenechte si tuto zábavnou akci pro celou rodinu ujít.