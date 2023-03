Používání octu při praní prádla? 10 hlavních důvodů, proč byste to měli dělat!

Možná, že si říkáte, že používat ocet při praní prádla je divné. Možná ale také nevíte, že pokud to začnete dělat, uvidíte, jak fantastické účinky to má na vaše prádlo. Použití octa totiž prádlo vybělí, rozjasní, sníží zápach a navíc oblečení změkčí, aniž byste museli používat drsné chemikálie. Ocet je navíc levný a lze ho bezpečně používat jak ve standardních, tak i vysoce účinných pračkách. Při nákupu octa vybírejte destilovaný bílý ocet. Neobsahuje totiž žádné třísloviny (přírodní rostlinná barviva), které by mohly zabarvit oblečení. Pokud máte k dispozici pouze jablečný ocet, použijte ho méně a před nalitím přímo na oblečení ho zřeďte vodou.

Odstraňte zápach plísní

Ponechání mokrých ručníků v koši na prádlo nebo mokrého oblečení v pračce může způsobit růst plísní a také typický plísňový zápach. Chcete-li pračku provonět, naplňte ji horkou vodou, přidejte 2 šálky destilovaného bílého octa a spusťte celý prací cyklus. Poté spusťte druhý kompletní cyklus s přidaným pracím prostředkem.

Tento postup funguje dobře při malém množství plísní a kyselých pachů. V případě větších problémů s plísní a skvrnami budete muset použít agresivnější přípravek.

Rozjasněte a vybělte oblečení

Kyselina octová v destilovaném bílém octu je tak jemná, že se nemusíte bát, že by poškodila vaše pratelné tkaniny. Přesto je dostatečně silná na to, aby rozpouštěla zbytky (alkálie) po složkách mýdel a pracích prostředků. Přidáním pouhého 1/2 šálku octa do závěrečného máchání dosáhnete jasnějších barev. Destilovaný bílý ocet nalijte do dávkovače změkčovadla tkanin nebo ho přidejte ručně na začátku cyklu máchání.

Mírná kyselina octová obsažená v octu působí také jako bělidlo a rozjasňovač šedého, zašlého oblečení. Chcete-li, aby byly vaše skvrnité bílé ponožky a zašlé utěrky opět bílé, přidejte do velkého hrnce s vodou 1 šálek bílého destilovaného octa. Zahřejte k varu a přidejte zašlé předměty. Nechte přes noc namočené a poté je vyperte jako obvykle. Tuto metodu však používejte pouze na 100% bavlněné tkaniny.

Přirozeně změkčené tkaniny

Pokud se vám nelíbí používání silně parfémovaných komerčních změkčovačů tkanin, ale toužíte po měkčím oblečení použijte destilovaný bílý ocet. Ten funguje jako přírodní změkčovač tkanin skvěle a hlavně nezanechává na prádle žádné zbytky. Stačí přidat 1/2 šálku do posledního cyklu máchání. Pokud máte rádi lehkou vůni, přidejte do lahvičky s octem pár kapek esenciálního oleje, například levandule.

Redukce žmolků a chlupů domácích mazlíčků

Pouhý 1/2 šálek bílého destilovaného octa v cyklu máchání pomůže zabránit ulpívání žmolků a zvířecích chlupů na oblečení. Pomůže vám také zbavit se nadměrného množství žmolků, pokud jste omylem vyprali něco tmavého spolu se žmolky produkujícími ručníky.

Boj proti zápachu z podpaží

Naplňte láhev s rozprašovačem neředěným destilovaným bílým octem a mějte ji po ruce vždy, když potřebujete odstranit zápach potu a skvrny na oblečení. Ocet nastříkejte přímo na látku na vnitřní straně v podpaží a nechte jej působit alespoň 10 minut, než oděv vhodíte do pračky. Pokud je tkanina před praním ztuhlá, použijte kartáč s měkkými štětinami, abyste textílii „narušili“. Ocet pomůže zničit zbytky deodorantu, které na oblečení zůstaly, a zabrání žloutnutí v podpaží.

Vymazání linií na lemu při žehlení

Chcete-li se zbavit drobných dírek, které zůstaly podél švu nebo lemu při úpravě oděvu, navlhčete bílou látku destilovaným bílým octem, vložte ji pod látku a vyžehlete. Zvolte správnou teplotu žehlení a použijte žehlicí utěrku na horní straně látky, abyste zabránili jejímu spálení.

Udržujte tmavé oblečení tmavé

Přidáním 1/2 šálku destilovaného bílého octa do posledního cyklu máchání odstraníte zbytky mýdla a pracího prostředku, které způsobují, že černé prádlo vypadá matně.

Zbavte se zápachu po kouři

Pokud je vaše oblečení cítit cigaretovým nebo jiným kouřem, přidejte do pracího cyklu 1/2 šálku destilovaného bílého octa. V případě oděvů a nábytku, jako jsou polštáře a závěsy, které lze čistit pouze chemicky, naplňte vanu velmi horkou vodou a přidejte 1 šálek octa. Oděv nebo tkaninu zavěste nad páru a zavřete dvířka, aby pára mohla proniknout do vláken.

Destilovaný bílý ocet je také účinný při odstraňování těžkých kouřových pachů ve vzduchu po požáru v kuchyni nebo v jiných malých místnostech.

Vyčistěte pračku

Čistá pračka znamená čistší prádlo. V hadicích pračky se mohou usazovat mýdlové a minerální usazeniny, které omezují průtok vody a výkon. Čtyřikrát ročně odstraňte mýdlové usazeniny a vyčistěte hadice spuštěním kompletního pracího cyklu s prázdnou pračkou za použití horké vody a 2 šálků destilovaného bílého octa.

Pokud máte automatické dávkovače pracího prostředku nebo změkčovače tkanin, vložte do nich destilovaný bílý ocet, aby se rozpustily veškeré usazeniny, které mohou omezovat výkon. Ocet používejte k častějšímu čištění, abyste tak osvěžili pračku s předním plněním a zatuchlým zápachem.

Čištění žehličky

Minerální usazeniny mohou ucpat napařovací otvory a trysky žehličky. Chcete-li žehličku vyčistit a odstranit tyto usazeniny, naplňte vodní komoru roztokem ze stejných dílů destilovaného bílého octa a destilované vody. Postavte žehličku do svislé polohy na teplovzdorný povrch a nechte ji asi pět minut napařovat.

Když žehlička vychladne, vypláchněte nádržku destilovanou vodou. Znovu naplňte žehličku a vyklepejte vodu skrz větrací otvory na starý hadřík. Nakonec několik minut žehlete starou látku, abyste odstranili veškeré zbytky, než přejdete k žehlení vašich oděvů.

Chcete-li odstranit stopy po spáleninách z čelní desky žehličky, potřete ji pastou ze stejných dílů destilovaného bílého octa a soli. Nakonec otřete čelní desku hadříkem navlhčeným větším množstvím destilovaného bílého octa.