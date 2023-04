Použití slepičího hnoje jako zahradního hnojiva? Jde to, ale musíte dodržovat určitá pravidla

Slepičí hnůj je jedním z nejlepších zdrojů živin, které můžete půdě dodat. Ne každý slepičí hnůj je však stejný. V zahradnickém centru si můžete koupit již hotové pytle organického hnoje. Avšak pokud máte sousedy, kteří chovají slepice ekologicky, tak požádejte o část hnoje je.

Zde jsou informace o tom, čemu se také říká „černé zlato“ z kurníku.

Co je slepičí hnůj

Slepičí hnůj, označovaný také jako drůbeží trus, je vynikajícím zdrojem živin. Obsah dusíku a fosforu je v něm nejméně dvakrát vyšší než v jiných zemědělských hnojivech, například v kravském hnoji.

Kromě slepičího trusu obsahuje slepičí hnůj i vše ostatní, co se při čištění kurníku vymetá: moč, peří, zbytky krmiva a podestýlku, jako je sláma a seno, borové nebo cedrové hobliny, posekaná tráva, drcené listí a recyklovaný papír. Proto se poměr NPK ve slepičím trusu značně liší.

Procento slepičích výkalů a dalších materiálů není jedinou proměnnou v obsahu živin. Svou roli hraje také stáří slepic a způsob jejich chovu.

Výhody slepičího trusu

Jako nesyntetické organické hnojivo má slepičí trus řadu výhod. Je to kompletní hnojivo, které obsahuje makroživiny dusík, fosfor a draslík a také důležité mikroživiny, jako je vápník potřebný pro zdravý růst rostlin.

Slepičí trus je však více než jen hnojivo. Je také vhodným doplňkem půdy; dodává do půdy organickou hmotu, která zlepšuje její strukturu, zadržuje vlhkost, odvádí vodu a provzdušňuje ji. Půda s vysokým obsahem organické hmoty je také méně náchylná k erozi a lépe zadržuje hnojiva.

Organická hmota obsažená v slepičím hnoji má ještě jednu výhodu: vyživuje půdní mikroby, kteří umožňují rychlejší rozklad organických živin, a ty jsou tak rychleji dostupné rostlinám.

Rozdíl mezi pytlovaným a čerstvým hnojem

Slepičí hnůj se vyrábí ve dvou typech: komerčně zpracovaný nebo čerstvý. Pytle, které si můžete koupit v místním zahradním centru, jsou sušené a rozmělněné nebo granulované slepičí hnoje. V poměru k hmotnosti je sušený hnůj koncentrovanější než čerstvý, který obsahuje až 76 % vody. Sušený hnůj je obvykle sterilizovaný a je bez zápachu.

Naproti tomu čerstvý hnůj ze zahradního kurníku nebo z farmy má silný zápach a může obsahovat škodlivé patogeny, jako je E. coli nebo salmonela. Na rozdíl od sušeného hnoje jej nelze použít jako takový, ale musí se před použitím kompostovat nebo zestárnout, jinak vysoký obsah čpavku spálí rostliny.

Tip: Slepičí trus z konvenčně chovaných slepic může být kontaminován antibiotiky. O množství reziduí antibiotik ve starém kuřecím trusu je k dispozici jen málo výzkumů. Bezpečnější variantou je používání pouze ekologického slepičího hnoje.

Jak zestárnout slepičí hnůj

Cílem stárnutí čerstvého hnoje je zničit škodlivé patogeny a snížit obsah amoniaku. Patogeny v hnoji se přestanou množit při teplotě 60 až 70 °C, což je teplota, které lze dosáhnout v kompostu.

Běžnou metodou stárnutí hnoje je jeho kompostování. To vyžaduje, aby se hromada kompostu každý týden obracela, aby se do ní dostal kyslík a byla chráněna před povětrnostními vlivy, protože déšť nebo sníh do ní znovu vnesou více vlhkosti. Kompostovací hromada s hnojem by měla být daleko od zahrady a jiných částí dvora s lidským provozem, například dětských hřišť, aby nedošlo ke kontaminaci splachy.

Po pěti až šesti týdnech je výsledný zestárlý hnůj kompaktnější, sušší a lehčí. Živiny v něm obsažené jsou stabilizované, takže se budou pomalu uvolňovat, jakmile zestárlý hnůj přidáte do zahradní půdy.

Jak a kdy používat slepičí hnůj

I v tomto případě se zpracovaný hnůj v pytlích liší od kompostovaného vyzrálého hnoje. Slepičí hnůj v pytlích lze aplikovat kdykoli. Stromy a keře se obvykle hnojí na jaře. Květinové záhony a zelenina se hnojí také na jaře a poté opakovaně během vegetačního období. Konkrétní množství hnojiva zjistíte podle pokynů na etiketě.

Pokud používáte kompostovaný vyzrálý hnůj, je načasování mnohem omezenější. U plodin na rostoucích na mřížích nebo kůlech, kde plody nepřicházejí do styku s půdou, jako jsou rajčata nebo fazole, je třeba hnůj aplikovat nejméně 90 dní před sklizní. U plodin, které jsou v kontaktu s půdou – veškerá kořenová zelenina, jahody a listová zelenina – musí být hnůj aplikován nejméně 120 dní před sklizní. Počítáme-li od předpokládaného data sklizně, znamená to, že na většině míst je třeba hnojivo aplikovat koncem zimy nebo začátkem jara. Použijte cca 20 kilogramů starého hnoje na 9 čtverečních metrů.

Bez ohledu na to, jaký typ slepičího hnoje používáte, dbejte na jeho rovnoměrné zapracování do půdy. Při manipulaci s hnojem nezapomeňte vždy používat rukavice.

Zdroj