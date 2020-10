Potraviny, které si můžete vyrobit z pohodlí domova a už nikdy více je nemusíte kupovat

Kdo z nás rád nenakupuje potraviny v obchodech. Je to snazší, rychlejší a pohodlnější, než si něco vyrobit doma. Mnoho těchto potravin, ale obsahuje nezdravá éčka, barviva, konzervanty a další přidané látky. Navíc bývají mnohdy zbytečně předražené. Když si však tato jídla připravujeme sami doma, máme vše pod kontrolou. Nejen, že můžeme vynechat a nebo alespoň omezit mnoho nezdravých ingrediencí, ale také si je můžeme přizpůsobit podle svých chutí. Potěšíte tedy nejen sebe a své chuťové buňky, ale také vaší peněženku. Už nikdy více nebudete chtít nakupovat v obchodech.

Bazalkové pesto

Co je lepší než svazek čerstvé bazalky, piniové oříšky, hrstka parmezánu, česnek a olej? Absolutně nic. Pesto ze skleničky se chutí ani konzistencí nemůže vyrovnat pestu, které jste si právě vyrobili v mixeru. Navíc je tento recept tak jednoduchý, že můžete k jeho přípravě pozvat i své děti, které vám jistě rády pomůžou hodit všechny ingredience do kuchyňského robotu. Toto pesto můžete použít k těstovinám, rýži, quinoe nebo dokonce k potření kuřete či ryby po uvaření, abyste dodali chuť masu.

Počet porcí: 1 šálek – Doba přípravy: 2 minuty – Celkový čas: 2 minuty

Co budeme potřebovat:

2 šálky čerstvé bazalky

¼ šálku strouhaného parmezánu

¼ šálku piniových či pekanových oříšků (záleží, které máte raději)

1 stroužek česneku

½ čajové lžičky soli

¼ šálku kvalitního olivového oleje

Postup:

Vložte všechny ingredience do mixeru a mixujte, dokud vám nevznikne hladké pesto.

Bazalkové pesto se snadno vyrábí a můžete ho skladovat týdny v ledničce. Děti ho velmi milují. Pokud máte alergii na oříšky, tak místo piniových oříšků přidejte dýňová či slunečnicová semínka. Chuť to sice lehce pozmění, ale i tak bude vynikající.

Domácí majonéza

Pokrmy bez majonézy, jako by nebyly. Pro nás nejznámější a nejoblíbenější je určitě ta od Hellmann’s, ale najde se jistě více oblíbených. Na majonéze je skvělé to, že nemusíte kupovat ty zbytečně drahé ve skle z obchodů, ale můžete si ji vyrobit snadno sami doma. Bude vám na to stačit pouze pět ingrediencí, které najde každý už teď ve své kuchyni.

Počet porcí: ¾ šálku – Doba přípravy: 5 minut – Celkový čas: 5 minut

Co budeme potřebovat:

1 velký vaječný žloutek

1 ½ čajové lžičky citronové šťávy

1 čajová lžička bílého vinného octa

¼ čajové lžičky dijonské hořčice

½ čajové lžičky soli + podle potřeby další na dochucení

¾ šálku řepkového oleje, rozděleného

Postup:

Ve středně velké misce smíchejte vaječný žloutek, citronovou šťávu, ocet, hořčici a ½ čajové lžičky soli. Šlehejte, dokud nebudou mít žloutky jasně žlutou barvu (asi 30 sekund).

Pomocí odměrky odměřte ¼ šálku oleje a při stálém míchání kapejte do směsi vždy několik kapek po dobu asi 4 minut. Poté postupně přidejte zbývajícího ½ šálku oleje ve velmi tenkém proudu a neustále šlehejte, dokud nebude majonéza hustá, což by mělo trvat zhruba 8 minut, než zhoustne (majonéza bude světlejší barvy). Misku zakryjte a nechte vychladnout. Čerstvá majonéza by měla vydržet po dobu 2 dnů. Po celou dobu ji ale udržujte v chladu.

Varianta:

Chcete-li si vyrobit aioli, což je česneková majonéza, tak do vaječné směsi přidejte 1 stroužek česneku a řepkový olej nahraďte extra panenským olivovým olejem.

Upozornění:

Syrové vejce se nedoporučuje kojencům, starším lidem, těhotným ženám a lidem se sníženou imunitou. Abyste se vyhnuli riziku infekce salmonelou, můžete místo toho použít pasterizovaný vaječný žloutek.

Vývar

Máte doma zbylé kosti od kuřete od večeře a chcete je vyhodit? Nedělejte to. Místo toho kuřecí zbytky hoďte do hrnce a uvařte si silný a chutný vývar. Po vychladnutí můžete vývar dát buď do lednice a nebo ho zamrazit až na tři měsíce pro příští využití.

Ingredience:

2,5 – 3 kg kuřecích kostí (záda, krk, křídla)

3 litry vody

2 velké cibule, neoloupané, nahrubo nasekané

4 stonky celeru, nahrubo nasekané

3 středně velké mrkve, nahrubo nasekané

2 stroužky česneku, drcené

3 sušené bobkové listy

8 čerstvých stonků petrželky (italské nebo kudrnaté)

6 větviček čerstvého tymiánu

2 celé hřebíčky

2 lžičky černého pepře

mořská sůl

Postup:

Vložte kuřecí kosti do velkého hrnce, přidejte studenou vodu a přiveďte k varu, občas promíchejte vařečkou a odstraňte bílou pěnu z horní části vývaru. Pomocí naběračky a krouživým pohybem zatlačte pěnu ze středu na vnější stranu hrnce, kde ji lze snadno vyjmout. Toto několikrát zopakujte. Je velmi důležité, aby byl vývar naprosto čistý a bez pěny. Pěna je totiž nečistá a ve vývaru by být vůbec neměla. Pokud není vývar čistý, než do něj přidáte bylinky, skončíte tím, že se bylinky znehodnotí a změní se chuť receptu. Nemusíte však sbírat vývarový tuk, během vaření vývar dochucuje, ten můžete odstranit až na konci. Přidejte cibuli, mrkev, celer, česnek, bobkový list, petržel, tymián, hřebíček a pepř a za stálého míchání nechte pomalu vařit po dobu 3 hodin. Pokud hladina klesne, doplňte vodu. Ke konci vaření lehce dochuťte vývar solí a začněte ho pomalu ochutnávat.

Přeceďte vývar skrze síto s jemnými oky. Pokud ho do hodiny nebudete používat, ochlaďte ho co nejrychleji. Tuk můžete sbírat dokud je vývar ještě teplý, ale nejjednodušší je počkat, až tuk ztuhne v horní části vývaru a poté jej odstranit v jednom kuse. Po úplném vychladnutí vývar přikryjte a uchovávejte v chladu po dobu 3 dnů nebo zamrazte až na 3 měsíce.

Poznámka:

Postupujte podle receptu, ale nebojte se přidat více kuřecích kostí, cibule, mrkve či celeru. Zeleninu lže nasekat nahrubo, nakrájet na větší kousky – doba vaření je dostatečná, aby zelenina změkla a dochutila vývar. Ponechte slupku na cibuli, pomáhá jí dodat krásnou zlatavou barvu, jen ji pečlivě umyjte.

Italský salátový dresink

Pokud jste milovníci salátů, tak vás jistě potěší recept na domácí italskou zálivku. Salát je skvělým doplňkem každého jídla a kromě vitamínů nám přináší báječné chuťové požitky. Dresinků existuje samozřejmě mnoho, ale mezi ty nejznámější patří právě tento, který je navíc velmi lehký, takže nezatíží ani váš žaludek.

Co budeme potřebovat:

2/3 šálku extra panenského olivového oleje

1/4 šálku červeného vinného octa

3 lžíce jemně nastrouhaného parmezánu

1 lžíce čerstvé mleté petrželky nebo 2 čajové lžičky sušené petrželky

1/4 střední cibule, nakrájené na kostičky (asi 2 polévkové lžíce) nebo 2 čajové lžičky cibulového prášku

šťáva z 1/2 citronu (asi 2 polévkové lžíce)

1 lžíce čerstvé mleté bazalky nebo 2 čajové lžičky sušené bazalky

1 lžíce čerstvého mletého oregana nebo 2 čajové lžičky sušeného oregana

1 stroužek česneku, jemně mletý nebo 1 čajová lžička česneku v prášku

1 čajová lžička medu

1 čajová lžička soli

1/4 čajové lžičky černého pepře

Postup:

Smíchejte všechny ingredience v nádobce s těsně přiléhavým víkem a důkladně protřepejte, dokud se nespojí. Pokud se vám ingredience nechtějí spojit, můžete je společně rozmixovat v mixeru a přepínat rychlosti, dokud se důkladně nezkombinují a dresink není úplně hladký. Před podáváním dresink ochlaďte v lednici a nechte ho tam po dobu 30 minut, nejlépe 2 hodin.

Poznámka:

Olivový olej můžete vyměnit za jakýkoli jiný olej s jemnou příchutí (například avokádový).