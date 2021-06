Potraviny, které můžete zamrazit a později sníst

Zamrazte celé banány a poté je použijte na upečení banánového chleba. Pokud se ve vaší domácnosti nacházejí banány, které začínají hnědnout, jednoduše je vhoďte do mrazáku celé včetně slupky. Poté, co jste připraveni je použít, vložte je na několik sekund do mikrovlnné trouby a následně vnitřek vytlačte do mixéru.