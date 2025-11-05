RSS Facebook Twitter

Pořizujete si malého chlupáče? Víte, kdy odčervit kotě?

Lis 2505 Autor: Komerční sdělení

Přinesli jste si domů koťátko? Pak je nejvyšší čas myslet na jeho zdraví a správnou péči. Jedním z prvních a nejdůležitějších kroků je pravidelné odčervování. Ačkoli se to může zdát jako rutinní záležitost, správné načasování a výběr vhodného přípravku jsou opravdu důležité. Pojďme si projít vše, co potřebujete o odčervování koťat vědět.

První odčervení a další harmonogram

Možná vás to překvapí, ale s odčervováním koťat je potřeba začít opravdu brzy. Už ve věku 2-3 týdnů. A to i u koťátek, která se narodila doma a nikdy nebyla venku. V tomto věku jsou totiž stále u kočičí mámy, která může být zdrojem parazitů, i když to na ní není vůbec poznat.

Proto je důležité odčervovat současně i ji. Od prvního odčervení pak pokračujeme každé 2-3 týdny až do věku tří měsíců. Potom už stačí pravidelné odčervení jednou za čtvrt roku.

Našli jste kotě na ulici? O to víc péče věnujte jeho odčervení

V takovém případě je velmi pravděpodobné, že už má nějaké ty nezvané hosty v bříšku. První cesta by proto měla vést k veterináři, který kotě prohlédne a doporučí nejlepší postup. U koťat z ulice se často setkáváme s těmito příznaky přítomnosti parazitů:

  • Nafouklé bříško, které kontrastuje s hubeným tělíčkem.
  • Matná srst, která vypadá jako rozcuchaná.
  • Střídavý průjem a zácpa.
  • Malý zájem o jídlo nebo naopak vlčí hlad.
  • Celkově špatný prospívající stav, kotě je stále unavené.
  • Bílé rýžové články tasemnice v bobcích.

Jaké přípravky pro odčervení koťat máme k dispozici?

Dobrou zprávou je, že dnes existuje opravdu široký výběr přípravků speciálně vyvinutých pro koťata. Nejčastěji se setkáte s tabletami, které jsou často ochucené, aby je koťátka lépe přijímala. Pro ta nejmenší jsou skvělou volbou tekuté suspenze – můžete je přesně odměřit podle váhy kotěte.

Mnoho chovatelů si oblíbilo také pasty, které se snadno aplikují přímo do tlamičky. Existují i takzvané spot-on přípravky, které se kápnou kočičce mezi lopatky, ale ty nebývají vždy tak účinné jako ty, které se podávají přímo do tlamičky. Ať už si vyberete jakýkoliv přípravek, vždy je hlavní správné dávkování podle věku a váhy kotěte.

Odčervení koťat je někdy trochu boj

Nejdřív kotě přesně zvažte – to je důležité pro správné dávkování. Přípravek je nejlepší podat na lačno nebo jen s trochou krmiva, aby co nejlépe zabral. Pokud používáte tablety, dejte si záležet na tom, aby je kotě opravdu spolklo a někam je nevyplivlo. Po odčervení nezapomeňte na misku s čerstvou vodou. Může se stát, že se objeví mírný průjem, to je normální reakce.

Odčervování je jen jeden dílek skládačky v péči o zdraví vašeho kotěte. Stejně důležité je dodržovat očkování a chodit na preventivní prohlídky.

Kdykoliv si nejste jistí, co a jak, nebojte se zeptat veterináře. Ten nejlépe poradí, co právě vaše kotě potřebuje, protože každé je jedinečné a má své specifické potřeby. Na závěr by vás mohl zajímat článek o životních fázích kočky.

