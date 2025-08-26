Pořizujete si fretku? Tohle musíte vědět, než si ji přivedete domů
Když se řekne domácí mazlíček, většině lidí naskočí pes nebo kočka. Jenže čím dál víc lidí si pořizuje fretku – malé, hbité zvířátko, které umí být roztomilé, hravé a taky pěkně nezbedné. Než si ji ale přivedete domů, je dobré vědět, že fretka není zrovna nenáročný společník. Potřebuje hodně pozornosti, volného pohybu a správné podmínky, jinak budete brzy řešit problémy.
Povaha fretky
Fretky jsou od přírody neposedné a zvědavé. Chtějí všechno prozkoumat, všude se nacpat a občas i něco schovat. Proto je potřeba mít oči na stopkách – dokážou vlézt do škvíry, kam byste je ani nehádali. Zároveň jsou hodně společenské a vyžadují kontakt se svým majitelem. Pokud si ji pořídíte, počítejte s tím, že jí budete muset věnovat čas každý den.
Jaké podmínky potřebuje
Fretka by měla mít svou klec nebo voliéru, kde bude mít klidné místo na spaní, záchod a misky. Klec ale nesmí být celý její svět – denně potřebuje několik hodin pohybu mimo ni. Ráda spí v různých látkových „hamakách“ nebo pelíšcích, takže se vyplatí jí takové úkryty pořídit.
Co se týče jídla, je důležité myslet na to, že fretka je masožravec. Potřebuje krmivo bohaté na bílkoviny a tuky. Ideální jsou speciální granule pro fretky nebo kvalitní maso. Sladkosti, pečivo nebo ovoce do jejího jídelníčku vůbec nepatří.
Péče a zdraví
Každý majitel fretky musí počítat s tím, že zvíře má svůj typický pach. Ten se nedá úplně odstranit, a i když ji vykoupete, pach se rychle vrátí. S koupáním to navíc není dobré přehánět, protože pak trpí kůže. Lepší je spíše pravidelně čistit klec a pelíšky.
Důležitá je také veterinární péče – fretky by měly být očkované proti psince a vzteklině, pravidelně odčervované a kontrolované, jestli netrpí některou z typických nemocí. Je dobré mít vyhlédnutého veterináře, který s fretkami umí pracovat.
Kolik času zabere
Fretka se nedá srovnat s nenáročným hlodavcem, který vydrží většinu dne v kleci. Pokud jste celý den v práci a domů chodíte jen na večer, nebude pro vás vhodná. Vyžaduje hodně kontaktu a hry. Jestli ale máte čas a chuť se jí věnovat, stane se z ní skvělý parťák.
Jak dlouho fretky žijí
Při dobré péči se dožívají obvykle 6 až 10 let. To je docela dlouhá doba, takže by jejich pořízení nemělo být unáhlené rozhodnutí.
Pro koho se hodí
Fretka se hodí pro lidi, kteří mají chuť se mazlíčkovi aktivně věnovat a chtějí hravého společníka. Je vhodná i pro rodiny se staršími dětmi, které už vědí, že zvíře není hračka. Naopak není dobrá volba pro někoho, kdo hledá „klidného“ mazlíčka, který si vystačí sám.
Fretka je chytré a zábavné zvíře, se kterým rozhodně nezažijete nudu. Na druhou stranu má svoje specifika – potřebuje maso, hodně pohybu a kontakt s lidmi. A také je nutné smířit se s jejím typickým pachem. Pokud tohle všechno zvládnete přijmout, budete mít doma hravého společníka, který s vámi prožije řadu let.
