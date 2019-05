Pokojové rostliny bezpečné pro domácí mazlíčky i děti

Jen těžko najdeme byt, ve kterém by nebyla žádná pokojová rostlina. Pokud s vámi domov obývají také domácí mazlíčci, nebo dokonce děti, měli byste při jejich pořizování rozhodně myslet také na to, zda právě vámi vybrané květiny nejsou jedovaté. U některých rostlin může dojít k otravě i pouhým dotykem. Na takové byste tedy měli rozhodně zapomenout. Některé nejsou tak prudce jedovaté, ale mohou vyvolat alergické reakce, nebo ohrožovat vaše domácí mazlíčky. Jaké květiny tedy lze umístit i do domácnosti s domácími mazlíčky a dětmi?

Bromélie

Jde o krásnou květinu, která se řadí mezi velmi elegantní, ale zároveň rozhodně není nudná! Její další výhodou je to, že se vůbec neřadí mezi náročné rostliny. Dobře se jí bude dařit téměř všude, kde nebudou vystaveny přímému slunečnímu svitu, nebo přílišnému chladnu. Vybírat pak můžete z několika druhů i barevných variant.

Kalatea

Další nádherná, bezpečná rostlina. Vybírat opět můžete z několika druhů i barev. Její listy jsou nezvykle tvarovány, takže ani tuto květinu ve vaší domácnosti nikdo nepřehlédne. Nebude se jí dařit na přímém světle ani v příliš přemokřené půdě. Nejlépe uděláte, pokud jí budete zalévat až ve chvíli, kdy uvidíte, že její substrát již zcela vyschl.

Palma vznešená

Pokud chcete do vašeho obydlí dostat nějakou eleganci, palma vznešená bude tou pravou volbou. V případě, že nebudete zapomínat ani na pravidelnou zálivku, bude palma poměrně rychle růst. Dařit se jí bude jak ve vašem obývacím pokoji, tak i v zimní zahradě. Pokud jí budete také pravidelně přihnojovat, máte vyhráno.

Africká fialka

Tato květina paří asi k těm nejoblíbenějším. Seženete jí snad úplně ve všech barvách a na pěstování je opravdu velmi nenáročná.

Vánoční kaktus

Divíte se, že jsme mezi bezpečné rostliny zařadili zrovna kaktus? Vždyť má přeci trny! Omyl. Vánoční kaktus je totiž mezi těmito rostlinami raritou a žádné trny se na něm nevyskytují. Místo toho se na něm ale pravidelně objevují nádherné květy, které rozhodně stojí za to. Na pěstování není nijak náročný a tak se hodí opravdu pro každého.

Maranta

Tuto rostlinu budete úspěšně pěstovat na světlém místě, na kterém jí budete muset poskytnout velkou míru zálivky a také vyšší vzdušnou vlhkost. Tyto poměrně náročné požadavky na pěstování má hlavně díky svému tropickému původu.

Voskovka

I tato nádherně kvetoucí rostlina patří mezi zcela bezpečné. Voskovka se jí říká díky jejím krásně lesklým listům. Špatně se jí bude dařit na místě, na které bude svítit přímé slunce. Jinak ale patří mezi velmi nenáročné rostliny a to také i díky tomu, že dobře snáší sucho. Pokud jí tedy jednou zapomenete zalít, v podstatě se nic neděje.

Pokojový bambus

Pokud do místnosti chcete dostat trochu bezpečné exotiky, bude pokojový bambus ideální volbou. Nejvíce se mu bude dařit na světlém místě a velký pozor dávejte na přeschnutí substrátu. Pěstujte ho tedy raději stále ve vlhčí půdě.

Dracéna

Pokud hledáte květinu bezpečnou a zároveň nenáročnou na péči, musíme vám doporučit právě dracénu. Daří se jí dobře na světlém místě, ale zároveň dobře snese i případný polostín. Dále potřebuje pravidelnou zálivku. Na první pohled vám může přijít, že se velmi podobá palmě, ale příbuzná s ní rozhodně nijak není. Ve vaší domácnosti bude vypadat báječně a vydrží opravdu dlouhé roky.

Zelenec

Stejně tak jako dracénu musíme vám také doporučit zelenec. O tom se dokonce říká, že je prakticky nezničitelný! No řekněte sami, můžete vůbec najít lepší rostlinu? Navíc o zelenci také platí to, že ze vzduchu zachytává toxické látky a choroboplodné zárodky.