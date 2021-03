Pokojová rostlina vhodná pro začátečníky: Voděnka

Voděnka, poděnka, blázen. Ano i pod takovýmito názvy můžete znát oblíbenou pokojovou rostlinu, které se přezdívá blázen právě pro její bujný růst i z obyčejné vody. Jednoduše opravdu roste jako blázen! Hodí se všude tam, kde se o rostlinu nikdo moc starat nebude. Proto ji často uvidíte v kancelářích nebo třeba dětském pokojíčku.

K mání je mnoho druhů, většina pochází z Mexika

Pod pojmem voděnka najdete spoustu druhů rostliny Tradescantia sp. A protože v našich podmínkách rostliny nerady kvetou a když, tak poněkud nenápadnými kvítky, vybíráme rostlinu zejména podle jejího olistění. Řadíme ji tedy do skupiny rostlin ozdobných listem. Velmi oblíbené jsou voděnky s bíle (Tradescantia albiflora „Albovittata) a fialově (Tradescancia zebrina) panašovanými listy. Mezi panašovanými lístky občas vyraší výhon s čistě zelenými. Pokud chcete svoji rostlinu udržet proužkovanou, výhony se zelenými listy zaštipujte. Ať tak či klasicky zelené odrůdy, mají všechny kultivary společnou nenáročnost na substrát, zálivku i světlo.

Nenáročnost pěstování dělá z voděnky oblíbenou pokojovku. Dopřejte ji ale dokonalé podmínky a dostanete neodolatelně překrásnou kompaktní silnou rostlinu.

Světlo

Obecně platí, že čím více jiné než zelené barvy na listech, tím více světla rostlina potřebuje. Příkladem může být rostlina Tradescantia albiflora „Aurea“, která má listy silně dožluta nebo Tradescantia cerinthoides, která má dlouhé dužnaté, na rubu červené listy. Světla by mělo být dostatek, ale chraňte rostliny před přímými slunečními paprsky – a to i v případě, že rostliny letníte venku.

Zálivka a množení voděnky

Zálivka je závislá na teplotě a prodění vzduchu. V létě venku zalévejte voděnku denně. Substrát totiž snadno vyschne. Pravidelně přidávejte vodorozpustné hnojivo pro rostliny ozdobné listem. Naopak doma, v zimě, s teplotou do 20ti stupňů, zálivku omezte na 1-2x týdně. Nehnojte vůbec. Lepší je zalévat odstátou vodou do podmisky. A to hned ze dvou důvodů. Voděnky jednak milují vyšší vzdušnou vlhkost, kterou docílíte právě zaléváním do podmisky. Naopak nesnáší vlhkost na listech, takže zapomeňte na rosení. Pokud nezaléváte do podmisky, musíte se trefit přímo na zeminu tak, aby se voda nedostala na listy a lodyhy.

Na jaře můžete rostlinu přesadit. Zvolte květináč jen o malinko větší, než byl ten původní. Odlomené výhony můžete dát zakořenit do vody nebo rostlinu opatrně dělit trsy. Ovšem vegetativní množení odstřihnutím výhonů se dvěma až třemi očky, je pravděpodobně daleko nejjednodušší způsob množení voděnky. Krom množení je zaštipování výhonů velmi žádoucí, protože příliš dlouhé výhony zejména v zimě ztrácí listy a z hezké pokojovky je vytáhlá neolistěná příšera. Po zakořenění sesazujte po 4-5 výhonech do jednoho květináčku. Dostanete tak hezkou rostlinku mnohem dřív.

Náš tip: Zakořeněné výhonky můžete vsadit i k mateční rostlině. Na kraji květináče udělejte malou dírku. Pomoci si můžete třeba obyčejnou tužkou. Vložte zakořeněný řízek a přihrňte zeminou. Takto pomůžete kompaktnímu růstu a vaše voděnka bude stále omlazována.

Množit i sázet můžete do běžného substrátu

Koupíte substrát pro pokojové rostliny a máte vystaráno. Ano, takto nenáročná rostlina opravdu je.

Také souhlasíte s tím že to není až tak složité a zanedlouho se budete těšit ze zeleného vodopádu, který navíc úspěšně čistí vzduch.

Zajímavé odrůdy voděnek