Podzimní hnojení zahrady: Jak dodat záhonům správnou kondici na budoucí sezónu?

Pozvolna k nám mílovými kroky přichází období vegetačního klidu. Jakkoliv je ale už doslova za rohem, není důvodem, abychom se nyní nevěnovali zahradě a nehnojili. Je ale třeba vybírat jiné typy hnojiv – ty podzimní. Samozřejmě musíte brát v úvahu, že s letošní úrodou odešla i část živin z půdy. Ty byste jí měli dát zpátky, aby i v příštím roce byla úroda stejně bohatá jako letos.

Draslík zvyšuje odolnost

Jakým způsobem se vlastně liší hnojivo, které dodáváte rostlinám v době vegetačního období a nyní na podzim? Především podzimní hnojiva, která jsou přímo takto označována, mají nižší obsah dusíku, a naopak více draslíku. K čemu je tento poměr dobrý? Vytváříte tak základ pro přezimování. Zvýšíte odolnost, kterou rostliny v zimním období potřebují. Draslík pak podporuje odolnost proti houbovým a plísňovým chorobám. Podstatný je v podzimních hnojivech rovněž obsah hořčíku, i ten by měl být vyšší. Díky němu nebudou listy rostlin příliš brzy žloutnout a jehlice jehličnanů hnědnout dříve, než je záhodno. Důležitý je také dostatek železa, ten společně s množstvím hořčíku ovlivňuje obsah chlorofylu v rostlinách.

Mnoho dusíku není žádoucí

Proč mají mít hnojiva aplikovaná na podzim méně dusíku než ta využívaná v létě? Především proto, že dusík podporuje růst. To je vítaná vlastnost během vegetačního období, ale naopak nevhodná na podzim, kdy se rostliny připravují na přezimování. Tehdy je nezbytné naopak podpořit rostlinná pletiva a jejich tvorbu, aby získaly rostliny odolnost proti blížícím se mrazům. Pokud byste použili na podzim dusíkatá hnojiva, došlo by k vyplavení tohoto prvku do spodních vrstev půdy.

Jak na podzim hnojit?

Jakmile máte za sebou sklizeň, nezapomeňte půdu dostatečně prokypřit. Hodí se i organická hnojiva kravský i koňský hnůj, případně také slepičí a jejich kombinace. Na rozdíl od minerálních hnojiv dodávají půdě i nezbytný humus. Ale i s hnojivy ve formě granulátů se pracuje velmi dobře. Zkrátka a jednoduše vždy odměříte potřebné množství buď organických nebo minerálních hnojiv a rozházíte po záhonech a následně zapracujete do půdy. Samozřejmě musíte vše dobře zalít. Pak už máte záhony dobře připravené na další sezónu.

I trávník si zaslouží podzimní péči

Myslete na to, že podzimní hnojení si zaslouží nejenom záhonky, ale i trávník. Na tom ale musíte nejprve shrabat listí, posekat ho a odstranit nesesbírané zbytky trávy. Pak je třeba trávník vertikutací provzdušnit. Teprve v tomto okamžiku je možné aplikovat hnojivo. I tady je třeba zvolit variantu obsahující více draslíku, ten pomáhá třeba proti plísni sněžné, která je zhoubou trávníků.