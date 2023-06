Pití jablečného octa? Nezní to chutně, ale s vaším tělem to udělá hotové zázraky!

O jablečném octu, starodávném nápoji, který vzniká kvašením jablek, jste už pravděpodobně slyšeli spoustu úžasných věcí. Například to, že dokáže snížit hladinu cukru v krvi, pomáhá při hubnutí, zmírňuje akné, pomáhá při trávení a dokonce posiluje imunitní systém. A možná právě proto jste se rozhodli, že byste sami rádi využili některé z těchto zdravotních výhod, a chtěli byste začít užívat jablečný ocet denně. V tomto článku se podíváme na to, jaké obtíže ocet léčí či s jakým dávkováním byste měli začít.

Upozornění: Před konzumací se vždy nejprve poraďte se svým lékařem, jestli je pro vás pití octa vhodné.

Možná si říkáte:

Kolik jablečného octa je bezpečné vypít každý den?

Můžete pít jablečný ocet přímo?

Existují nějaké vedlejší účinky každodenního pití jablečného octa?

Jaká jsou nebezpečí pití jablečného octa ve velkém množství?

A právě proto jsme tu, abychom vám odpověděli na nejčastější otázky týkající se pití jablečného octa.

Mohu pít jablečný ocet každý den?

Ano, můžete. V mnoha klinických studiích, které byly provedeny v souvislosti s účinností jablečného octa, jej účastníci studie užívali každý den. Je třeba si uvědomit některé aspekty, jako je denní doba, kdy ho pijete. Například pití jablečného octa na poslední chvíli pozdě v noci se nedoporučuje v případech, pokud vás pálí žáha, trpíte refluxem kyselin nebo gastroezofageální refluxní chorobou.

Nejvíce vám může prospět pití jablečného octa před jídlem nebo těsně před spaním (není myšleno pozdě v noci, ale například kolem deváté – desáté hodiny). Jedna studie provedena u lidí s cukrovkou 2. typu zjistila, že užívání 2 polévkových lžic (30 ml) jablečného octa před spaním po dobu 2 dnů snížilo hladinu cukru v krvi nalačno až o 6 %.

Kolik jablečného octa byste měli denně vypít?

Většina studií vychází z malé dávky do 2 polévkových lžic jablečného octa denně. Z tohoto důvodu by dospělí skutečně neměli překračovat 2 polévkové lžíce denně, jelikož účinky nebyly ještě řádně prozkoumány. Pokud zjistíte, že vám začátek na 2 polévkových lžících denně způsobuje nevolnost, můžete začít v malém množství s ½ polévkové lžíce denně a poté se postupně propracovat ke 2 polévkovým lžícím.

Mám pít jablečný ocet rovnou?

Ne. Jablečný ocet byste nikdy neměli pít přímo. To je jedna z nejdůležitějších věcí, které je třeba při užívání jablečného octa pro zdraví zvážit. Jablečný ocet je vysoce kyselá látka obsahující přibližně 5 – 6 % kyseliny octové. Jeho pití čistého (neředěného) může způsobit poškození zubní skloviny. To je tvrdý ochranný povlak, který mají naše zuby a který, jakmile se jednou opotřebuje, už se neobnovuje.

Při pravidelné konzumaci neředěného octa může také dojít k popálení jícnu, jelikož zdejší jemná pokožka není uzpůsobena pro silně kyselé látky (na rozdíl od pevnější sliznice žaludku). To je důvod, proč při zvracení zanechávají silné žaludeční kyseliny na tkáních našeho hrdla pocit pálení. Jablečný ocet vždy ředíme ve vodě, přibližně 250 ml na dvě polévkové lžíce jablečného octa. Můžete ho také přidávat do bylinných čajů a koktejlů, abyste ještě více zamaskovali jeho chuť. Nezapomeňte, že jablečný ocet můžete přidávat do salátových zálivek, omáček, vinaigretů a marinád.

Někteří lidé pijí nápoje obsahující jablečný ocet brčkem, aby minimalizovali kontakt tekutiny se zuby. Po vypití jablečného octa si vždy vypláchněte ústa vodou, abyste se ujistili, že vám v ústech nezůstávají zbytky, které by mohly ohrozit zubní sklovinu.

Co se stane, když budu pít jablečný ocet každý den?

Můžete očekávat stabilnější hladinu cukru v krvi po jídle. Bylo prokázáno, že pití jablečného octa před jídlem s vysokým obsahem sacharidů snižuje výkyvy hladiny cukru v krvi, ke kterým by obvykle docházelo, protože vaše tělo přeměňuje potravu na glukózu, kterou využívá jako energii. Při každodenním pití jablečného octa můžete také méně jíst, protože octan obsažený v kyselině octové (klíčová složka jablečného octa) může pomáhat regulovat chuť k jídlu. Při každodenním pití jablečného octa můžete také zjistit, že máte lepší trávení.

Předpokládá se, že kyselina octová, kterou obsahuje, pomáhá trávit bílkoviny, zatímco předpokládané probiotické vlastnosti obsažené v enzymech a bakteriích jablečného octa by mohly podpořit růst přátelských bakterií ve střevech. Vaše riziko kardiovaskulárních onemocnění (jako jsou srdeční choroby a mrtvice) by se tak mohlo časem snížit, pokud budete pravidelně konzumovat jablečný ocet. Jedna studie zjistila výrazně nižší riziko srdečních onemocnění u lidí, kteří často (5-6krát a více týdně) konzumovali salátové zálivky z oleje a octa, ve srovnání s těmi, kteří je konzumovali zřídka.

Existují nějaké nežádoucí vedlejší účinky nebo nebezpečí pití jablečného octa?

Při pití jablečného octa jsou vedlejší účinky možná to poslední, na co myslíte. Vždyť je to jen ocet! Kromě již zmíněného poškození zubní skloviny, ke kterému by mohlo dojít, pokud byste ho pravidelně pili neředěný, by však velké množství jablečného octa mohlo u některých lidí vyvolat nevolnost a zažívací potíže. Při dlouhodobém užívání velkého množství je také spojován s nízkou hladinou draslíku.

Vzhledem k možným účinkům jablečného octa na snižování hladiny cukru v krvi je vhodné, abyste se poradili se svým praktickým lékařem, pokud o jeho užívání uvažujete jako diabetik, protože může interferovat s některými léky na cukrovku. Jablečný ocet je pro organismus bezpečný v malých dávkách (do 2 polévkových lžic denně pro dospělé), ale užívání velkého množství se nedoporučuje. Pokud jste zjistili, že se vám po 2 polévkových lžících dělá špatně, dávku si snižte na ½ polévkové lžíce a postupně navyšujte.

