Internetový hobby magazín

Pidi balkon, maxi pohoda: Jak z mini prostoru udělat útulný koutek

Srp 2520 Autor: Claudie Kornelová

Kdo má malý balkon, ten ví, že se na něm každý centimetr počítá. A přesto – i z toho nejmenšího prostoru se dá udělat místo, kde si ráno vychutnáte kávu, večer skleničku vína nebo si jen tak posedíte s knížkou. Stačí trocha nápaditosti, vhodné doplňky a chuť experimentovat.

balkon

Na malém balkonu se počítá každý centimetr. Zdroj foto: Pixabay.com – John

Chytré sezení na míru

První věc, kterou většina lidí řeší, je sezení. Na klasickou židli nebo zahradní lavici často není prostor. Co s tím? Skvěle fungují lavice na míru, třeba z palet nebo z jednoduché dřevěné bedny, do které se dá zároveň schovat deka, polštáře nebo zahradní nářadí. Úzký balkon si žádá úzké řešení – sedací kout podél stěny ušetří spoustu místa a přesto vytvoří příjemné posezení.

Pokud není místo ani na lavici, zkuste skládací židličky nebo polstrované podsedáky přímo na zem. Moderní venkovní pufy jsou lehké, snadno přenosné a na balkon se perfektně hodí.

Malý stolek, velký pomocník

Bez stolku to nejde – ale na pidi balkon se klasický zahradní stůl opravdu nevejde. Naštěstí existují šikovná řešení. Oblíbené jsou závěsné stolky na zábradlí, které po složení nezaberou skoro žádné místo. Další variantou je skládací stolek připevněný na zeď – po použití ho jednoduše zaklopíte.

Pokud máte rádi originální řešení, zkuste bedýnku na ovoce nebo malou dřevěnou stoličku, která poslouží jako multifunkční stolek.

Vertikální zahrádka

Na malém balkonu platí pravidlo: co se nevejde na zem, to se vejde na stěnu. Místo klasických truhlíků zvolte závěsné květináče, dřevěné mřížky nebo kapsáře na bylinky. Tím ušetříte podlahu pro sezení a přitom získáte zelenou kulisu, která balkon promění v oázu.

Bylinky, převislé muškáty, jahody nebo drobná rajčata se dají pěstovat i v závěsných nádobách. Pokud balkon orientujete na jih, rostlinám se bude dařit. Na severní straně se zase osvědčí kapradiny, břečťan nebo begonie.

vertikální zahrada

Vertikální zahrádky se závěsnými truhlíky jsou velkými pomocníky. Zdroj foto: Pixabay.com – 56655

Textilie dělají domov

I ten nejmenší prostor dokážou proměnit měkké polštáře, deky a koberce. Nebojte se pastelových barev nebo kontrastních vzorů – textilie dodají balkonu charakter. Pokud chcete, aby vám látky vydržely, vybírejte ty určené na venkovní použití, které snesou vlhko a slunce.

Světla a atmosféra

Útulnost bez světel si dnes už málokdo dokáže představit. Na balkonu skvěle fungují světelné řetězy, solární lampičky nebo svíčky v lucerničkách. Při večerním posezení pak i malý prostor získá kouzelnou atmosféru.

Praktické tipy navíc

  • Skládací řešení – cokoli, co jde složit nebo zavěsit, je výhra.
  • Úložný prostor – lavice s úložným boxem vyřeší chaos a ušetří místo.
  • Barevná harmonie – na malém prostoru je lepší držet se dvou, maximálně tří barev, jinak balkon působí přeplácaně.
  • Rohy jsou k nezaplacení – rohový stolek nebo lavice využijí jinak mrtvý prostor.

Mini balkon, velká radost

I když se může zdát, že na balkon o šířce sotva metr se nedá nic vměstnat, opak je pravdou. Stačí vybrat kompaktní nábytek, využít stěny a zábradlí a doplnit prostor o rostliny a světla. Najednou máte místo, které je sice malé, ale útulnější než leckterá zahrada.

Takže pokud doma máte pidi balkon, nevnímejte ho jako zbytečný prostor. Vezměte ho jako výzvu. S trochou fantazie z něj uděláte koutek, kam se budete každý den těšit.

