PICKLES: Rychle kvašená zelenina

Zimní dobrota hotová za týden! V podstatě jde o rychlý přirozeně kvašený slano-kyselý zeleninový salát, který je raz dva hotov, je podobný kysanému zelí a dlouho nám v ledničce vydrží. Vitamínová bomba je oblíbená třeba v asijské kuchyni, ale rychle si prodírá cestu do celého světa. Stačí vám malá sklenička, maličká kvasící nádoba nebo prostě jen hrnek s víčkem. A čím začít, aby už první zkušenost s domácí kvašenou zeleninou byla úspěšná?

Mix zeleniny dle chuti: Našim chuťovým pohárkům nejlépe ladí zelí, takže ho můžeme dát do salátu ve větším množství, ovšem k tomu lze přihodit téměř jakoukoliv zeleninu. Ovšem nezapomenete-li na cibuli, máte vyhráno – to je asi nejlepší chuťová kombinace pro začátek.

Nakrouhané zelí

Nahrubo nastrouhaná mrkev

Nahrubo nastrouhaná petržel, celer (berte v potaz intenzitu vůní a chutí)

Nakrájená cibule

A pak můžeme přidávat i další zeleninu, doporučuje se dělat směs maximálně ze čtyř nebo pěti ingrediencí.

Také skvělé KOMBINACE

Zelí, mrkev, cibule, kmín, sůl, pepř

Zelí, celer, cibule, červená řepa, pepř, fenykl, sůl

Zelí, křen, sůl

Zelí, tuřín, cibule, sůl, kmín

Červená řepa, křen, cibule, sůl

Celer, cibule, sůl

Červená řepa, mrkev, jablíčko, sůl

Kvašení ve sklenici: Udržujte teplotu a čistotu

Zeleninu dobře nakrájíme, nakrouháme, nastrouháme a promícháme ve velké míse se solí (na 1 kg zeleniny asi 15 – 20 g soli) a počkáme, až zelenina začne pouštět šťávu. Přidáme případně koření a hezky všechno napěchujeme do čistých, vyvařených sklenic nebo malého kvašáčku také vyvařeného, vypařeného a čistého. Upěchujeme tak, aby navrchu byla vrstva šťávy. Má-li zelenina šťávy málo, dolijeme plochu převařenou vodou. Poté musíme zeleninu ve sklenici či nádobě zatížit, buď další sklenicí, čistým kamenem tak, aby do zeleniny nevnikal vzduch. A necháme při teplotě kolem 20 °C kvasit asi 5 – 7 dní.

Pozor na teplotu: TEPLOTY pod 20 °C způsobí pomalé kvašení, teploty nad 20 °C mohou zase způsobit kvašení příliš rychlé a zelenina pak chutná po zkaženém másle. Chuť a vůně by měla být svěží, nakyslá, slaná a podobná kysanému zelí tak, jak ho známe. Teplota by neměla stoupat a klesat, vyhněte se také místu, kde svítí přímé slunce, to kvasící proces může znehodnotit.

Zkvašenou zeleninu poté můžeme uložit do chladničky, kde se proces zpomalí, a ještě třeba dva týdny nám v pohodě vydrží. K zapečeným brambůrkám – luxus!