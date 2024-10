Pes má tmavou moč? Na vině může být rozmáhající se babesiosa

Před klíšťaty se máme na pozoru již dlouho a tento podzim bychom měli být na pozoru ještě mnohem více. Spolu s borelizou a erlichiozou se totiž stále častěji objevuje také babesiosa. Jde o velmi závažnou chorobu napadající červené krvinky bleskovou rychlostí, kterou způsobuje prvok Babesia canis a přenáší ho zejména piják lužní (Dermacentor reticulatus), tedy druh klíštěte z čeledi pijákovitých, který doposud v našich podmínkách nežil, nebo velmi zřídka. Ovšem stále se zvyšující teploty rozšiřují jeho původní domovinu z Maďarska a Slovenska i do původně chladnějších oblastí. Pijáka od klasického klíštěte rozeznat jde, má totiž oči na boku hlavičky, ale to se vám povede až u většího jedince.

Jako ostatní druhy klíšťat má i piják 2 období výskytu-a to na jaře a v létě. V podstatě bychom měli být na pozoru v době, kdy nejsou mrazy, tedy asi od března do listopadu, kdy přichází ona druhá generace. Je potřeba ale zmínit, že mírné zimy jsou pro pijáka velmi vítané a může tedy pozlobit i v zimním období.

Vrchol jednou za 3 roky

Když poodkryjeme taje rozmnožovacího cyklu pijáka, z několika zdrojů se dozvíme, že samička přes svá vajíčka přenáší do svého potomstva i nebezpečného prvoka Babesia canis. Larva pijáka dva roky napadá jen hlodavce. Až třetím rokem dospěje a může nakazit psy a další psovité šelmy, tedy i vlky, šakaly a podobně. Zda může nemoc dostat i liška zatím není potvrzené.

Aby došlo k nakažení, musí být klíště několik hodin přisáté

Podle řady veterinárních praktiků je tedy krom antiparazitních obojků, pipet za krk a antiparazitních pamlsků velmi důležité, možná zdaleka nejdůležitější, psa po každé procházce řádně prohlédnout. Nákaza by se do krve psa měla dostat až za 1-3 hodiny od přisátí.

Inkubační doba a příznaky nemoci

Inkubační doba, tedy doba od zakousnutí klíštěte do objevení klinických příznaků je 10 až 21 dní. Pes je vlivem rychlé likvidace červených krvinek unavený, apatický, má teplotu, zvětšené uzliny, nechce chodit, později i žrát. Zvrací a může mít průjem, někdy i krvavý. Moč je díky rozkládajícím se červeným krvinkám tmavá. Má bledé, později žluté spojivky a sliznice.

Babesioza se dá léčit, pokud se zachytí včas

U nás je to ale problém, protože lék v podobě injekční suspenze Imizol 85mg/ml (Imidocarb Dipropionate) je nejen drahý, ale také velmi vzácný a v ČR dokonce ani není registrovaný. Řešením je ale třeba dovoz ze zahraničí (ze Slovenska). V případě klinických příznaků dostává pes injekci, po které by mu mělo být lépe, léčba se po 14ti dnech opakuje.

Jak tedy postupovat, když má váš pes klíště?

V prvé řadě samozřejmě ho co nejrychleji vyjmout. Použijte gumové rukavice, pipetu, vše vydesinfikujte. To je klasický postup, třebaže se babesiosa nepřenáší na lidi. Určitě je zbytečné ihned běžet k veterináři. Krevní testy totiž nákazu odhalí až v případě, že je prvok dostatečně namnožený – a to už poznáte na psíkovi v podobě jisté únavy. Dalším prvotním příznakem je zvýšená teplota a nateklé uzliny.

Na Slovensku jsou popsány případy, kdy ani včasná léčba Imizolem nebyla účinná. Pes totiž mohl mít poškozené ledviny nebo jiné, neodhalené problémy už dříve a majitel to vůbec nemusel tušit. Účinnost léčby je také závislá na stavu, věku a kondici zvířete. A tím se opět dostáváme na začátek, a to k prevenci. Jedinou prevencí proti této nemoci je celoroční ošetření psů přípravky proti klíšťatům a kontrola po každé procházce.