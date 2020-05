Panna cotta není ani zdaleka obyčejný pudink, třebaže ho může připomínat. Jde o luxusní smetanový dezert, který když doplníte ovocným přelivem, dostanete neodolatelný lehký dezert, který chutná malým i velkým. Nemáte rádi ovoce? Sáhněte po karamelové polevě! Panna cotta v překladu znamená vařená smetana. A to je alfa i omega celého dezertu. Vyhněte se receptů z mléka a v neposlední řadě také směsí pro přípravu této lahodné delikatesy.

Italové dali světu spoustu věhlasných dezertů

Většina z nich je vysoce kalorická. Tak třeba Tirramissu je plné smetany a tučného sýra mascarpone. Však také název dezertu ve volném překladu znamená povzbuzení. Italské dobroty ale u panna cotty a tirramissu nekončí. V Itálii si neváhejte z jídelního lístku vybrat mezi dolci (dezerty) taky nugát s praženými ořechy, známý pod jménem Torrone

Struffoli jsou smažené křupavé, poněkud lepkavé kuličky těsta. Právě onu lepkavost, ale také sladkost je zapříčiněna obalením v medu. Zabaglione je žloutková pěna doplněná sladkým dezertním vínem.

Recept na panna cottu

Budete potřebovat:

500 ml smetany na šlehání (30 % tuku)

80 g cukru krupice

2 plátky želatiny

1 vanilkový lusk

Na přeliv budete potřebovat:

150 g jahod nebo malin

1 sáček červeného dortového želé

5 lžic cukru

Na dozdobení: vyšlehaná šlehačka

Postup:

Do malé misky dejte do trochy studené vody nabobtnat želatinu. To bude trvat asi 10 minut.

Mezi tím dejte do nepřilnavého hrnce smetanu, cukr a vnitřek z vanilkového lusku. My jsme sehnali bio vanilkový prášek. Toho jsme dali asi ¼ lžičky. Všechny suroviny zahřejeme téměř k varu a přidáme nabobtnanou želatinu. Za stálého míchání ji ve smetanové směsi rozpustíme. Tuto směs odstavíme a necháme zcela vychladnout.

Mezi tím nakrájíme jahody na plátky a vložíme do vhodných pohárků. Jahody mohou být čerstvé, nebo mražené. Ty necháme trochu povolit a poté nakrájíme.

Nyní přejdeme k želé. Sáček smícháme s cukrem. Do hrnce dáme 500 ml vody a přidáme sypkou směs a přivedeme k varu. Vaříme asi minutu a za občasného míchání necháme mírně vychladlou.

Ještě teplé želé nalijeme na jahody tak, aby byly téměř ponořené. Necháme chladnout. Na ztuhlé želé pak nalijeme zcela vychladlou smetanovou směs a dáme minimálně na 6 hodin do lednice, nejlépe ale přes noc.

Náš tip:

Smetanovou směs můžete nalít i do vodou vypláchnutých mističek, ze kterých panna cottu před podáváním vyklepnete. Následně pak dozdobíte jakýmkoliv ovocným přelivem nebo karamelem, čokoládou a podobně.