Osvětlení, které vám vyrazí dech – ne peníze z peněženky! Jak na chytré svícení o Vánocích?
Vánoce bez světýlek? To si většina z nás neumí představit. Jenže zatímco blikající girlandy a zářící stromečky vytvářejí kouzelnou atmosféru, na účtu za elektřinu se to může nehezky projevit. Naštěstí existují způsoby, jak si doma vytvořit tu pravou vánoční pohodu, aniž by vám elektroměr točil ostošest. Pojďme se podívat, jak letos rozsvítit svátky chytře – krásně, útulně a úsporně.
LED světýlka – základ úspor
První krok je jasný: LED světýlka jsou nutnost. Pokud ještě někde schováváte staré žárovkové řetězy, možná nastal čas se s nimi rozloučit. LED technologie totiž spotřebuje až o 80–90 % méně energie než klasické žárovky.
A nejen to – mají i delší životnost, nezahřívají se, takže jsou bezpečnější, a dají se použít i venku. Dnes už navíc existují v teplých odstínech světla, takže žádný chladný „modrý“ tón, který dřív působil jako z nemocnice.
Tip: Kvalitní LED řetěz poznáte podle údajů na obalu – hledejte nápisy jako Warm White, Low Power nebo IP44 (označení vhodné pro venkovní použití).
Časovače a chytré zásuvky – světla, která šetří sama
Kouzlo světýlek spočívá v tom, že svítí, když má být tma. Jenže kolikrát zůstanou rozsvícená i po půlnoci, zatímco my už spíme… a elektřina běží dál.
Řešení je jednoduché: časovač nebo chytrá zásuvka. Nastavíte si, kdy se světýlka rozsvítí a kdy zhasnou – třeba od 16:00 do 22:30. Nemusíte na to myslet a každé ráno vás potěší, že jste ušetřili pár korun i trochu energie.
Chytré zásuvky navíc umožňují ovládat světla přes mobil, měřit spotřebu nebo je zapínat hlasem. A pokud se vám líbí moderní technologie, snadno z nich uděláte zábavnou součást domácího „světelného rituálu“.
Světlo svíček – návrat k tradici
V době, kdy všechno bliká a svítí, se někdy vyplatí vrátit ke staré dobré klasice. Svíčky dokážou vytvořit atmosféru, kterou žádná žárovka nenahradí.
A navíc – spotřeba elektřiny je v tomto případě nulová. ?
Zkuste si udělat svícen z pomeranče, skořice a hřebíčku nebo použijte vonné svíčky s jemnou vůní vanilky či jehličí. Jen pozor na bezpečnost – nikdy je nenechávejte hořet bez dozoru a ideálně je umístěte do skleněných nádob nebo kovových svícnů.
Tip: Pokud máte doma děti nebo zvířata, pořiďte LED svíčky s plamínkovým efektem. Vypadají překvapivě realisticky, svítí jemně a neprodukují kouř ani teplo.
Světlo s rozumem – méně je někdy víc
Kouzlo vánoční atmosféry není v množství světel, ale v jejich rozmístění. Místo toho, abyste obalili celý dům světelnou pavučinou, zkuste si pohrát s jemnými akcenty:
- drobný řetěz na okně,
- světýlka v misce se šiškami,
- lampička se zlatavým světlem u stromečku,
- LED závěs na zácloně.
Takové detaily působí útulně a elegantně, a přitom mají minimální spotřebu.
Trik: Světlo se krásně odráží od zrcadel a lesklých povrchů. Stačí pár svíček poblíž skla nebo kovu a celý prostor se rozjasní bez nutnosti přidávat další zdroje světla.
Venkovní světla – bezpečně a úsporně
Vánoční výzdoba na zahradě nebo balkoně má své kouzlo. Jenže tady platí, že bezpečnost a úspora jdou ruku v ruce.
Používejte pouze venkovní řetězy s označením IP44 nebo IP65 – jsou odolné proti vlhkosti a mrazu. Pokud je zapojujete do zásuvky venku, nezapomeňte na ochranu proti dešti a raději využijte prodlužovačku s krytím.
Kdo chce být opravdu ekologický, může sáhnout po solárních světlech. Přes den se nabijí a večer samy rozsvítí – ideální pro zahradu nebo balkon, kde není zásuvka.
Kolik světýlka opravdu stojí?
Mnoho lidí si myslí, že světelná výzdoba je finančně náročná. Ale když použijete moderní LED technologii, čísla vás možná překvapí.
Například řetěz s 200 LED diodami o výkonu 6 wattů, který svítí 6 hodin denně, spotřebuje za celý měsíc asi 1 kWh elektřiny – tedy přibližně 7 Kč.
Takže i kdybyste měli doma několik řetězů, pořád se bavíme o pár desítkách korun za celý advent. To už není cena za elektřinu, ale za kouzelnou atmosféru, kterou si zaslouží každý domov.
Malé detaily, velký efekt
Chcete ještě víc ušetřit? Vyzkoušejte tyto jednoduché triky:
- Světla zapínejte jen večer, ne celý den.
- Používejte teplé tóny světla, které lépe odrážejí útulnost a působí přirozeně.
- Pokud máte v domě více světelných dekorací, připojte je na jeden časovač.
- Osvětlení kombinujte s přírodními dekoracemi – větvičky, šišky, sklo a svíčky dělají zázraky i bez elektřiny.
Světlo, které zahřeje i duši
Vánoční světlo má sílu – přináší klid, naději a teplo domova. A není důležité, kolik žárovek se rozsvítí, ale jak se u toho cítíme.
Když rozsvítíte světýlka s rozmyslem, s citem a s ohledem na přírodu i peněženku, bude vaše domácí vánoční atmosféra nejen kouzelná, ale i uvědomělá.
Takže letos žádné blikající závěsy viditelné až z vesmíru – stačí pár teplých světel, vůně cukroví a lidé, které máte rádi. A o tom přece Vánoce jsou.
