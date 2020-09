Ostříhejte rýmovník

Rýmovník je nenáročnou a oblíbenou pokojovou rostlinou s mnoha výhodami. Jednou z nich je také bujný růst, který se dá využít pro množení i výrobu zdravého sirupu. Přečtěte si, jak se o rýmovník správně starat a jak hravě zvládnout jeho množení.

Proč pěstovat rýmovník?

Nádherná vůně připomínající mátu a citrusy v jednom vyniká svou silou. Rýmovník je bohatý na esenciální silice, které pomohou například při ucpaném nosu. I z toho důvodu získal svůj český název. Dá se z něj připravit čaj, provoní prádlo a díky silné vůni odežene dotěrné potravinové moly. Velkou výhodou je velmi snadné pěstování a bujný růst.

Pravidelné zaštipování

Pravidelným zaštipováním tvarujete rostlinu a udržujete její tvar. Zaštípnutím podpoříte další odnožování a tvarování do krásně košatého a bohatého tvaru.

Rýmovník ostříhejte a namnožte

Pro větší zásah zvolte nůžky a pusťte se do zastřižení. Ostříhané výhonky mohou posloužit jako základ pro nové rostlinky. Množení u rýmovníku je velmi jednoduché. Pro zakořenění umístěte odstřižené části do kelímku s vodou a počkejte, až pustí kořeny. Zvolit můžete i jednodušší cestu a odstřižky rovnou vložit do květináče se substrátem a dostatečně zalévat podmokem. I v tomto případě rýmovník velmi ochotně koření.

Jednoduchý sirup z rýmovníku bez vaření

Přebytečné lístky a odstřižené části, které nechcete využít na množení, můžete spotřebovat i do zdravého sirupu. Pro studený sirup potřebujete poměrně velké množství lístků. K tomu přidáte zhruba 1 kg cukru a citrus s chemicky neošetřenou kůrou. Lístky omyjte a nakrájejte. Všechny ingredience naskládejte do uzavíratelné sklenice a nechte stát za oknem zhruba dva až tři týdny. Cukr se postupně rozpustí až vznikne chutný sirup.

Nepleťte si rýmovník s angínovníkem

Další krásnou pokojovou rostlinkou se schopností ulevit při nemoci, je angínovník. Ta má zase přirozeně antiseptické účinky, což pomáhá při potlačení zánětu. Jde však o zcela jinou rostlinu a s rýmovníkem v zásadě nemá nic společného. Určitě se ale vyplatí pěstovat obě tyto krásné a zároveň užitečné pokojovky.

