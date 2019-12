Oslavy Nového roku v různých zemích: Kde je nutné sníst dvanáct kuliček vína a proč se hází talíř s jídlem na dveře?

Co vám jako první vytane na mysli, když se řekne oslava Nového roku? Zcela jistě bouchající špunt šampaňského, barevný ohňostroj, chlebíčky a bujaré veselí. A samozřejmě také přání zdraví a štěstí v roce, který právě nadchází. Jaká ale specifika mají oslavy v různých částech světa? Pojďme se společně podívat na některé kuriozity.

Peníze zajistí červená

Čína se odívá do červené barvy, která symbolizuje dlouhý život a bohatství. Proto se setkáte s tím, že se vchodové dveře domu či bytu pomalovávají červeně, aby se jejich obyvatelům zajistily zmiňované veličiny. Také jsou typické červené lucerničky a spousta červených dekorací.

Tři větvičky pro správný start

Japonci zase celý dům pečlivě uklidí a samozřejmě vyzdobí. Obzvláště důležité jsou tři věci, a to bambusové větve znázorňující růst, dále borovicové snítky jako ztělesnění dlouhověkosti a proutky švestky znázorňující duchovní symbol. Bez těchto tří větviček nemá novoroční dekorace ten správný význam a nezajistí vše, co je potřeba.

Tmavovlasý mladík přinese štěstí

V Anglii očekávají, kdo jako první v Novém roce překročí práh jejích domu. Měl by to být vysoký tmavovlasý mladík s dárky – whisky pro hlavu rodiny, uhlí na zapálení ohně nebo bochník chleba pro prosperitu. Pokud se tak stane, je všechno v pořádku a Nový rok začne tak, jak má. Pokud se na prahu objeví rusovláska nebo blondýna, přináší to prý smůlu. Prvním hostem má být muž také ve Skotsku. Ve Walesu je navíc nutné před příchodem Nového roku zúčtovat všechny dluhy.

Prosperitu zajistí zmrzlina

Rakušané si dopřávají jako dezert mátovou zmrzlinu, která má přinést ekonomicky dobrý a stabilní rok. Jinak je tradičním jídlem zaručujícím štěstí pečené prasátko.

Oslava mezi hroby

Chilané, především ti z města Talca se poslední den roku vydávají na hřbitovy. Na své zesnulé blízké vzpomínají přímo mezi hroby. Nejednou se přímo na hřbitově i najedí, ba zde dokonce i bouchá šampaňské.

Nábytek letí ven

Letecký den pak mívají na přelomu roku v jihoafrickém Johannesburgu. Z oken vyhazují starý nábytek a nejednou i nějakou tu elektroniku. Pořídili si totiž něco nového, a to staré pak musí pryč.

Vyřešte spory ručně

Skončit starý rok bitkou, to můžete pro změnu v Peru. Jestli máte nějaké nevyřízené účty se sousedy, vzhůru do boje. Jde o to vyřešit staré spory, nechat je ve starém roce a do toho nového vstoupit vybaveni čistým štítem. Bít se mohou všichni a samozřejmě u toho nechybí spousta jídla a pití.

Staré stráví oheň

Ekvádorci se zbavují starého tím, že pálí fotografie z právě skončeného roku. Oheň stráví i různá papírová strašidla, symbolizující obvykle to, co se vám v roce minulém nelíbilo, právě to vám má během příštího roku zaručit štěstí.

Dvanáct kuliček vína

Španělé si dobrý rok pojistí pro změnu tím, že snědí přesně dvanáct kuliček hroznového vína. Musí to udělat přesně o půlnoci a musí jich přesně dvanáct. Pak se jim smůla obloukem vyhne.

Žhavý cín ukáže budoucnost

Určitě znáte zvyk lít olovo a z výsledného tvaru věštit budoucnost. Tak ve Finsku lijí žhavý cín a z toho, co vznikne, odhadují, co je v příštím roce čeká.

Večeře pro jednoho

Němci jsou zase přilepení u televizních obrazovek. Prakticky polovina z nich si nenechá ujít britskou komedii z roku 1963 s názvem Večeře pro jednoho. Zatímco v Británii po tomhle filmu prakticky pes neštěkl, tady je nesmírně populární.

Hoďte talíř na dveře

Dánové mají tradici házet talíře s jídlem na dveře svých přátel. Účelem je odehnat od nich zlé síly a potvrdit bratrství. Zároveň je prima velký počet střepů i jídla: symbolizuje, že máte přátel opravdu hodně.

Obejděte dům s kufrem

Chcete v příštím roce hodně cestovat? Pokud žijete v Kolumbii, stačí vzít do ruky prázdný kufr a obejít s ním blok. To vám zaručí spoustu cest.

Bez cibule ani ránu

Řekové si prosperitu vábí krou v kostky a karty v posledním dni roku a pro štěstí zavěsí nad svoje dveře cibuli.