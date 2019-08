Ořechový dort s vanilkovým krémem a šlehačkou

Vynikající ořechový dort. Recept naší tety Lídy. Nejlepší, nejnadýchanější, co jsem kdy jedla. Je jedno, zda ho uděláte do velké kulaté formy (26 cm) a prokrojíte nebo jako řezy na vyšší plech. Dokonalá chuť tohoto dezertu nenechá na pochybách, že se zařadí do vašeho kulinářského repertoáru hodobožových sladkostí.

Na korpus budete potřebovat:

4 žloutky

6 bílků + špetka soli

6 lžic cukru krupice

5 lžic polohrubé mouky

½ prášku do pečiva

7 lžic mletých vlašských ořechů

Na krém budete potřebovat:

½ l mléka

3 lžíce polohrubé mouky

1 vanilkový pudink

2 zbylé žloutky

6 lžic cukru

1 Heru (250 g)

Na šlehačku budete potřebovat:

150 ml studeného mléka

1 sáček šlehačky v prášku

Postup:

Troubu předehřejte na 180 °C. Oddělte žloutky a z bílků se špetkou solí vyšlehejte tužší sníh. 4 bílky vyšlehejte s cuktem do světlé pěny, přidejte mouku smíchanou s práškem do pečiva a nakonec opatrně vmíchejte mleté ořechy.

Do směsi opatrně stěrkou přimíchejte sníh. Pečeme v pečícím papírem vyložené formě nebo ne menším plechu asi 25 minut, dokud se těsto nelepí na špejli a je na povrchu krásně zlatavé.

Během pečení si připravíme krém. Vanilkový pudink smícháme s moukou a svaříme na pudink podle návodu.

Necháme zcela vychladnout. Heru vyšleháme s cukrem, přidáme 2 zbylé žloutky a ještě jednou pořádně prošleháme. Po částech přidáváme zcela vychladlou pudinkovou hmotu. Vyšleháme do jemného pevného krému.

Ve vyšší nádobě na šlehání vyšleháme podle návodu šlehačku z prášku. Její výhodou je, že už je tak akorát sladká a hlavně drží i při delším skladování.

Dortový korpus velmi opatrně prokrojíme a promažeme polovinou vanilkového krému. Zbytek navršíme na dort a na něho šlehačku. Před podáváním necháme alespoň 2 hodiny chladit.