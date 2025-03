Olizuje vás, šlape po vás a mňouká? Miluje vás!

Kočky jako naprosto svébytné osobnosti našich domácností bývají považovány za nedobytné nebo arogantní. Pravda, jejich lásku si musíte zasloužit. Ale když už ji máte, tak o tom rozhodně víte. Některé projevy kočičí lásky jsou doslova něžné. Víte, že je dobré tyto projevy kočce v její řeči oplatit?

Nic lepšího nemůžete udělat, protože kočka se zaraduje. Rozumíte jí a máte to stejně! Opětovanou lásku miluje každá kočka.

Možná vám o to víc odpustí nějaký ten hřích. Prohřešků proti kočičí etiketě dělá člověk také pěknou řádku. Rozhodně víc než obecně děláme vůči psům. Psí láska je oddanější, více bezpodmínečná. Kočky jsou přísné soudkyně.

Projevy kočičí lásky

Kočka v naší domácnosti potřebuje být součástí společenství. Pro základní spokojenost kočka samozřejmě potřebuje svoje místečko pro spaní, jídlo a kočičí wc.

Dokonce platí přímá úměra! Čím více si se svou kočkou nebo kocourem povídáte po jejím, tím více si s vámi bude povídat i ona.

Je to jednoduché: Má radost, že jí rozumíte – tak přidá na konverzaci.

Takže rozvíjet její řeč rozhodně stojí za to!

Otírání hlavou a drncání

Nejenže jde o projev lásky a pobídnutí k mazlení, ale také si vás kočka takto značkuje. V oblasti kolem vousků a tlamy má pachové žlázky, které vylučují speciální feromony. Její osobité. My je necítíme, ale ostatní kočky, nebo i psi, ano. Každý pak ví, že jste člověk patřící právě této, vaší, kočce.

Některé kočky mají tento druh komunikace jako dominantní a doslova vás narážením hlavičkou a lísáním směrem vzhůru celý tělem převálcují. Jiné zas tento typ mazlení vyhledávají sporadicky a jen decentně. Přesto to dělá každá, alespoň v nějaké míře. Potřebujete být označkovaní.

Olizování a mytí našich rukou nebo oblečení

Jestli vás kočka slíže drsným jazykem pomalu do bolesti, nebo jen lehce opusinkuje špičkou jazýčka, to už záleží na situaci. Kočičí olizování bychom v jejím zájmu měli vydržet. Je to projev vzájemné kočičí péče. Dává vám tak také najevo, že patříte do jejího společenství, do její kočičí rodiny. V podstatě je to ekvivalent našeho jemného hlazení jejího kožíšku.

Hnětění a rozšlapávání

Tohle nedělá úplně každá kočka, ale některé tento typ mluvení na svého člověka milují. Toto chování pochází z kotěcího věku, kdy koťátka hnětou matce mléčnou žlázu pro lepší produkci mléka. Typický hnětavý pohyb předními tlapkami jim zůstává jako reflex podporující příjemné pocity. Pokud vám kočka skočí na klín nebo na záda, když ležíte a začne vás rozšlapávat a hníst, je to nejkrásnější gesto. Znamená to, že ve vás spatřuje pocitově matku, bezpečí, teplo a mléko.

Vrnění

Vrnění je obecně bráno jako pozitivní projev rozkoše, což ve většině případů je. Kočky ale vrní i v případě nervozity nebo stresu. Pro lidi to může být matoucí, protože nepředpokládáme, že vrnící kočka se po nás ožene drápy. Jenže ona možná nebyla v pohodě, ale značně vystresovaná. Proto je třeba brát v potaz i její další projevy. Je v klidu? Nebo vrní, ale zároveň je ostražitá nebo naježená?

Přivírá oči jako gesto klidu

Jak uklidnit rozčilenou kočku? Přivřete na ni pomalu oči. Stejně tak, když kočka na vás přivírá oči, velmi pomalu a soustředěně, dává vám tím najevo, že se má dobře. Ba přímo skvěle. Nebo, že se vy nemusíte bát, že z jejího úhlu pohledu je vše v pořádku. Oční komunikace je pro kočky velmi důležitá. Nemají rády výrazné zírání do obličeje, protože to vnímají jako hrozbu.

Vyhledává vaši společnost

Pokud kočka vyhledává vaši společnost a v té pak spokojeně spí, má vás v oblibě. Cítí se s vámi v bezpečí a ráda s vámi tráví čas. Pokud si lehá přímo na vás, je to ještě lepší!

Nechá vás pohladit břicho

Břicho je nejcitlivější část kočičího těla a jen tak od někoho se na něm podrbat nenechá. Pokud patříte mezi vyvolené, gratulujte si. Přesto ale buďte obezřetní, ne vždy to znamená, že když se před vámi kočka válí, nebo dokonce předvádí milostné tanec pro kocoura, že chce, abyste se jí dotýkali. Tady často zvítězí instinkt, který jí říká, že pokud se jí něco dotýká na břichu, jistojistě už jí má v drápech predátor a sežere ji.

Nosí vám hračky, úlovky a peříčka

Myš na prahu nepotěší, ale potrestat za to kočku se nevyplácí. Ona to přece myslela tak dobře. A jestli je i myš živá, pak jste si přece měli pohrát! Když vám kočka nosí hračky, peříčka nebo drobné úlovy, třeba můry a masařky, je to znamení, že jste její rodina. Nejenže se chlubí, jak je dobrá, ale je to znamení, že vás miluje.

Mňouká tak, jak vy mluvíte

Říká se, že kočky mňoukají jenom na lidi, protože lidi jsou moc hloupí a nerozumí jim. Pravdou je, hlas při komunikaci s námi používají nejčastěji. Když jim občas na jejich mňoukání odpovíme, budujeme si báječnou důvěru. Věřte jejímu tónu. Tím vyjadřuje spokojenost, rozpustilost nebo žádoucnost. Sami odpovídejte klidně slovy, ale s podobným důrazem na tóny. Porozumíte si velmi snadno a časem zjistíte, že kočka směrem k vám používá i naprosto speciální tóny.