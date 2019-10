Okrasné bodláky v zahradě

Když řekneme bodláky, nikomu z nás se jistě nevybaví nic hezkého. Víte ale, že existují i okrasné bodláky, které vás svou krásou dokáží doslova ochromit? Takové bodláky si zaslouží čestné místo v zahradě, protože se jistě velmi rychle stanou terčem obdivu. Samozřejmě, že i okrasné bodláky mají trny, ale pro jejich krásu bychom jim to měli prominout. Vzpomeňte si na to, že i překrásná růže je zdobena ostrými trny, tak proč je vyčítat bodlákům. Navíc jejich další velké plus je to, že na zahradě budou dělat parádu celé léto ale hlavně také i přes zimu a takových rostlin velké množství nenajdete.

Bodlák bělotrn

I bodláky rozlišujeme do více skupin. Jedním ze zástupců je bodlák bělotrn, nebo také kulatý bodlák. Naprosto vás odzbrojí jeho krásná modrá barva. Jde o rostlinu velmi nenáročnou, velmi zdárně roste také i na smetištích, nebo v příkopě, ale nebojte se bělotrn pustit i do zahrady, rozhodně neprohloupíte! Vykvete přibližně ve druhé polovině léta a díky velmi vysokému obsahu nektaru je skvělou potravou pro motýly nebo včely. Ke konci léta je bohužel velmi často napadán škodlivým hmyzem, ale nebojte, ozdobný vzhled bělotrnu vydrží naprosto bez problémů i celou zimu. Bělotrn se většinou dorůstá do výšky jednoho metru. Jde o opravdu velmi dekorativní rostlinu, která se velmi často využívá i pro potřeby jejího sušení, velmi často se také využívají do různých květinových vazeb a co ví málo kdo, dá se tento bodlák i velmi dobře barvit. Může se tedy nastříkat například na zlatou.

Jak bělotrn pěstovat?

I tento okrasný bodlák se dá pěstovat opravdu jednoduše. Jde o rostlinu, která nemá žádné speciální nároky na půdu, ve které jí pěstujeme. Dobře se jí bude dařit na slunném místě, ale velmi dobře také snese i polostín. Pokud se pro pěstování bělotrnu rozhodneme, semena vysejeme v březnu a v květnu je umístíme na námi vybrané místo.

Štětka soukenická

Další z řady velmi dekorativních bodláků. Jde o bodlák, který se dorůstá až do dvoumetrové výšky a je také velmi často využívaná v různých dekorativních kyticích. Pro dobrý růst potřebuje výživnou půdu, do které jí vysadíme v období od března do června. Velkým plusem tohoto okrasného bodláku je to, že bez problémů zvládne žít i období extrémního sucha bez nějaké velké závlahy. V paždí svých listů si totiž vytváří malou zásobárnu, ze které je dlouhou dobu schopná žít.

Okrasný bodlák máčka

Tento bodlák se řadí mezi trvalky a svým krásným vzhledem se rozhodně nenechává zahanbit. Květy se začnou objevovat spolu s končícím létem a mají krásnou levandulově modrou barvu. K tomu aby se tento bodlák dobře vybarvil, potřebuje mít stanoviště na velmi slunném místě. Pokud jí poskytnete písčitou půdu, uděláte jedině dobře.

Pozor na chráněné bodláky!

Ano, i některé druhy bodláků už patří mezi ohrožené druhy a je tak třeba dát pozor. Mezi chráněné bodláky patří například pupava bezlodyžná a pupava alpská. Pokud na tyto bodláky v přírodě narazíte, rozhodně se nesnažte vyrýpnout je pryč z půdy. Velké nepříjemnosti těmto bodlákům bohužel působí zemědělství, ve kterém se používá opravdu velké množství různých hnojiv a velmi často také podlehnou zkáze kvůli sekání okrajů cest a příkopů.