Okapy a střecha v zimě umí pozlobit

Ať již děláme novou střechu na domě či na přístřešku, případně máme na zahradě skleník, musíme myslet na to, co nám se stavbou udělá sníh v případě větší zimní sněhové nadílky. Potrápit nás umí nadměrná zátěž sněhu, ale rovněž okapy. Na co si dát pozor nejvíce?

Umísťujte okapy chytře

Ne na všechny střechy montujeme záchytné střešní systémy proti pádu sněhu. Pokud máme navíc nevhodně umístěné okapy, běžně se nám v zimě křiví, nebo je padající sníh dokáže i zcela utrhnout. Tyto škody jdou do tisíců i desetitisíců, nemluvě o tom, že jsou nebezpečné kolemjdoucím. Důležitým předpokladem, abychom se těmto problémům vyhnuli, jsou správně nainstalované okapy, které sníh při pádu ze střechy mine, přesto však správně odchytávají během roku dešťovou vodu. Z menších zahradních staveb, kde spíše využíváme odchyt vody pro zásobení zahrádky dešťovkou, lze okapy na zimu i demontovat. Je to velice častá praxe.

Co se zmrzlými a sněhem přeplněnými okapy?

Se zmrzlými okapy a svody bojujeme v tužších zimách pravidelně. Řešením je vyhřívání okapů. Nejde o nijak nezvládnutelně nákladovou položku. Instalace je rovněž velice jednoduchá a obvykle si ji zvládneme udělat svépomocí. Vyhřívání okapů lze koupit i jako předpřipravenou skládačku. Případně s řešením poradí jakýkoliv klempíř.

Mráz devastuje i barvu okapů

Zejména tradiční pozinkované okapy s nátěry nemají vůči extrémnímu počasí příliš velkou odolnost. Ideální jsou okapy poplastované, případně z nerezivějících materiálu. To je plast, hliník, měď či titanzinek.

Pozor na správný sklon střechy

Každá střecha musí mít sklon, dokonce i střecha plochá. Pro různé střešní krytiny jsou pak stanoveny minimální sklony střechy, které zajišťují správný odvod dešťové vody, topícího se sněhu a jsou garancí, že nedojde k poškození krytiny či statiky domu, protože by na střeše zůstával sníh. Běžné ploché střechy musí mít sklon min. 3 %, plechová drážková krytina a trapézový plech 8° až 10°, plechové tašky 14°, keramické tašky od 22°, bobrovka až 30°, prejzová krytina dokonce až 40°, vláknocementové šablony 30°, asfaltové šindele 15°. Různé materiály střech se hodí do různých klimatických podmínek, které ovlivňuje především předpokládaná sněhová nadílka. Dalším faktorem jsou též větry, a to dokonce nejen jejich síla, ale i směr, ze kterého vanou.

Střecha bez vhodných střešních prvků není dokonalou

Každá střecha potřebuje rovněž vhodné střešní prvky. V souvislosti se zimou to je výlez ke komínu, ale především záchytné systémy na sníh. Zejména v místech, kde se pod střechou pohybujeme, nebo střecha zasahuje do veřejných prostranství, jsou naprostou nezbytností. Chrání zdraví a životy, ale též naši střechu. Sníh, který se prudce sesune ze střechy, může s sebou vzít i střešní krytinu.

Každá střecha je jiná

Problematika střechy v zimě je velice široká. Pochozí rovná střecha se nehodí do míst s velkou a pravidelnou sněhovou nadílkou. Vyžaduje totiž uklízení sněhu ze střechy. Šikmá střecha se zas prodražuje například kvůli různým střešním prvkům, které zamezují neřízenému pádu ze střechy.