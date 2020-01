Odstín klasicky modré byl vyhlášen barvou roku 2020

Nový rok je teprve na začátku, ale už nyní je jasné, které barvy budou in v příštím roce. Po fialové a korálově růžové (Coral Pink) bude v kurzu především Classic Blue, tedy klasicky modrá. Aktuální palety barev pro danou sezonu sestavují na základě přehlídek z Newyorského fashion weeku sestavují na speciálním setkání odborníci z institutu Pantone. Ti ale mysleli i na kombinace, které jsou k barvě roku v kurzu a vybrali také paletu neutrálních, chcete-li doplňkových barev a mezi ně patří tmavě námořnicky modrá, čistě bílá, béžová a světle hnědá (pro někoho možná tmavě hořčicová), kterou můžete znát pod názvem velbloudí.

Modrá je dobrá

Modrou barvu má rád snad každý. Uklidňující, důvěryhodná, sebevědomá, harmonická, elegantní, stálá a nadčasová – přesně tak má klasicky modrá reprezentovat přelomový rok 2020. Barva bude trendy nejen v módním odvětví, ale také v ostatních designových oblastech.

Velkou výhodou modré je, že ji snadno zkombinujete s jinými odstíny modré, ale hodí se v podstatě ke všemu. „Vedle určitě nešlápnete, pokud do kombinace využijete jednu z neutrálních barev.“ To jsou slova výkonné ředitelky Institutu Pantone Leatrice Eiseman. V bytovém designu neváhejte sáhnout po kovově lesklých doplňcích. Nebo naopak použijte pouze modré doplňky, které můžete snadno a jednoduše obměňovat bez vynaložení hříšných finančních prostředků. Modré polštářky se totiž hodí v podstatě na jakoukoliv sedací soupravu. V oděvním průmyslu pak půjdou podle odborníků na odbyt jednoduché pohodlné jednobarevné šaty, které by neměly chybět v žádném šatníku moderní ženy. Modrá se bude odrážet i v grafickém designu. Nová loga se jí rozhodně nevyhnou.

Kde najít inspiraci

Spousta z nás hledá inspiraci například v obchodním domě Ikea. Zde jsou interiéry vždy krásně sladěné a nejen to, velmi často taky praktické. Pokud chcete být zcela originální, neváhejte oslovit některého z bytových designérů, který vám interiér navrhne na míru. Díky vizualizaci si pak jednoduše představíte, jak bude výsledný pokoj vypadat.