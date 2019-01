Očkováním zvířat chráníte i sami sebe

Možná si dobře pamatujete hlášku z jednoho velmi známého filmu: „To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou!“ Bohužel tomu není tak úplně pravda, a pokud proti blechám chráníte vašeho mazlíčka, zároveň tím chráníte i sami sebe. Bohužel to však samozřejmě nekončí jen u blech, věřte nebo ne, existuje i spousta nemocí, kterými byste se mohli od zvířete nakazit.

Kdo je vystaven největšímu riziku?

Nejnáchylnější k různým zvířecím nákazám jsou lidé s oslabenou imunitou a také malé děti či senioři. Velký pozor si také musí dát těhotné ženy, protože zde je možný přenos nákazy na plod. K přenosu takové infekce nemusí navíc docházet jen v případě přímého kontaktu s nakaženým zvířetem, ale nakazit se můžete i z kontaminovaných výkalů.

Toxoplazmóza

Jde snad o jedno z nejznámějších onemocnění, které je přenosné na člověka a představuje velkou hrozbu zejména pro těhotné ženy, protože pro plod je tato infekce velmi nebezpečná. Jde o malého parazita, který se může usídlit ve vašem těle. Že se tak stalo, velmi bezpečně poznáte podle zvětšených uzlin, zvýšené teploty nebo také zvracení či průjmu.

Vzteklina

Další velmi známe onemocnění, které představuje opravdu velkého strašáka snad pro každého z nás. Na člověka se tato nemoc přenáší pomocí nakažených slin zvířete a pro člověka je s největší pravděpodobností smrtelné. V naší zemi se s tímto onemocněním již naštěstí příliš často nesetkáme, ale za to vděčíme právě jen pravidelnému očkování všech psů i koček. Bohužel to ale neznamená, že vzteklina zcela vymizela. Pokud se vydáte na cestu do zahraničí, můžete se s ní bez problémů setkat a to i pokud budete cestovat například jen na Slovensko. Můžeme vás však uklidit tím, že případů, ve kterých by se člověk nakazil vzteklinou, je jen velmi málo.

Dermatofytóza

Možná nejde o tak známe onemocnění, ale to rozhodně neznamená, že není třeba mu věnovat pozornost. Toto zoofilní, tedy zvířecí onemocnění přenosné na člověka, se přenáší pomocí zvířecí srsti a to především psů, koček, morčat nebo i králíků. Nejčastěji tato nemoc napadá malé děti. Projevuje se hlavně malými šedými šupinkami na kůži.

Kampylobakterióza

Další poměrně závažné onemocnění, které se projevuje nepříjemnými průjmy. Tato nemoc je velmi podobná salmonelóze a proto se s ní dá snadno zaměnit. Přenášet jí mohou papoušci a také štěňata a koťata.

Toxokaróza

Toto onemocnění způsobují hlístice, což jsou vnitřní parazité zejména psů a koček. Tyto vajíčka bývají vylučovány společně s výkaly a později pomalu dozrávají v půdě. Larvy pak zůstávají ve střevech a odtamtud se pomalu dostanou až do jater nebo plic. Typickým příznakem tohoto onemocnění je horečka, zvětšení jater, zvracení a někdy také velká malátnost. Pokud jsou postihnuté plíce, objeví se také i velmi nepříjemný kašel.

To je jen výčet některých zvířecích onemocnění, která jsou přenosná i na člověka. Očkováním tedy rozhodně nechráníte jen své zvíře ale také všechna ostatní zvířata, se kterými váš domácí mazlíček přichází do styku a v neposlední řadě také hlavně sebe. Rozhodně se tedy nenechte ukonejšit myšlenkou, že závažných nákaz ubývá a proto nebudete muset své zvíře očkovat. Těchto nemocí ubývá právě jen díky dobré proočkovanosti zvířat.