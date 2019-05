Nevyhazujte slupky od pomerančů!

Pomeranče se řadí mezi nejoblíbenější ovoce vůbec. Ať už si na pomeranči pochutnáváte jen tak, nebo si z nich připravíte čerstvou šťávu, rozhodně jeho slupky neházejte do koše. I když si můžete myslet, že jde o nepotřebný odpad, ani vlastně nevíte, jaký poklad vyhazujete. Slupky od pomerančů se totiž dají dále využít. Pokud jste koupili pomeranče v bio kvalitě, rozhodně se nemusíte bát si kůru nasušit. Pokud ale máte obyčejné pomeranče i tak můžete jejich kůru využít. A to například při úklidu.

Domácí odpuzovač pachu

Pomerančová kůra dokáže skvěle osvěžit a provonět vzduch a této vlastnosti by jistě byla velká škoda nevyužít. Velmi známým trikem, jak udržet vyprané prádlo svěží i ve skříni je sušená kůra, která se vloží mezi složené prádlo v malém sáčku. Tyto sáčky můžete také umístit do různých koutů vašeho domu. Kůra bude uvolňovat příjemnou, nenásilnou vůni. Takto nasušenou kůru ale můžete také vložit přímo do bot a tak se zbavit nepříjemného zápachu. Pokud si nechcete po bytě rozvěšovat pytlíčky s nasušenou pomerančovou kůrou, můžete si také poměrně jednoduše vyrobit domácí osvěžovač vzduchu. Budete potřebovat hrnec, do kterého dáte slupky z pomerančů, citronovou kůru a kousek skořice. To vše zalijte trochou vody a přibližně 10 minut vařte. Po této době již jen celou směs přelijte z hrnce do rozprašovače a máte hotovo!

Pleťová maska z pomerančové kůry

Pomerančová kůra je skvělým pomocníkem v boji s problematickou pletí. Skvěle totiž dokáže z pórů odstranit veškeré nečistoty a zároveň si poradí i s veškerými mrtvými a poškozenými buňkami. Vaši pleť tak zanechá krásně hladkou a zároveň vyživenou. Její příprava navíc není vůbec složitá. Bude stačit pouze čerstvá pomerančová kůra, kterou najemno nastrouháte a nanesete na pleť. Nechte působit alespoň 15 minut a poté vlažnou vodou omyjte.

Přírodní odpuzovač hmyzu a koček

Nehledejte v tom nic složitého! Pomerančová kůra jednoduše všem komárům, mravencům, ale dokonce i kočkám vůbec nevoní. Pokud jí ucítí, rozhodně si raději zvolí jinou cestu. Pokud nechcete, aby tyto nezvaní hosté na některá místa chodili, pouze na ně dejte pár slupek ze sušených pomerančů a sami uvidíte, jaký zázrak se stane. Vyrobit si také můžete domácí repelent, do kterého ještě kromě slupek přidejte rozmarýn, levanduli a eukalyptus.

Domácí citrusový čistič

Tu největší bombu jsme si nechali na závěr. Pokud patříte mezi ty, kteří domácím ekologickým čističům nevěří, doufám, že vás přesvědčíme, abyste tento zázrak vyzkoušeli, protože to rozhodně stojí za to! Nejen, že opravdu desinfikuje, ale také dokáže účinně odstranit mastnotu i vodní kámen. Dá se použít i při mytí oken, vytírání podlahy a vlastně obecně na jakýkoli domácí úklid. Na jeho výrobu budete potřebovat: ocet, vysokoprocentní alkohol (ideálně slivovice, rum, vodka), rozprašovač s pumpičkou a uzavíratelnou sklenici. Na vás pak je také to, jestli navíc přidáte i badyán, skořici, rozmarýn, nebo váš oblíbený éterický olej. Začněte tím, že dáte slupky od pomeranče do sklenice a celé je zalijte octem. Ve chvíli, kdy je sklenice plná jí uzavřete a dejte na tmavé místo. Na škodu rozhodně není to, když sklenici občas protřepete. Sklenici nechte louhovat nejméně 3 týdny, ale klidně můžete i 3 měsíce. Platí, že čím déle počkáte, tím méně octový čistič bude. Po této době obsah sklenice slijte přes kávový filtr do rozprašovače, přidejte alkohol a je hotovo. Nebojte, čistič se nezkazí a vydrží vám dlouhé měsíce.