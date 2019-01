Nenechte vymrznout, vyschnout zahradu!

Je známou pravdou, že rostliny, dřeviny, bylinky, které nepřežijí zimu, často zacházejí nikoliv na mráz, ale na uschnutí. Zima vysává z půdy vlhkost a mráz o to víc a je tak snadné na to zapomenout. Málokdo si uvědomí, že je třeba i v zimě zalévat přezimující skalky nebo balkonové rostliny v nádobách. I balkon a lodžie vyžadují občas zimní návštěvu s konvičkou plnou vody. Platí to hlavně pro stálezelené dřeviny, jehličnany pěstované v nádobách, ale hlavně pro bylinky, přezimující keře a všechny rostliny, které mají k přirozeným zdrojům vody omezený přístup díky zastřešení nebo díky umístění kořenů v menším prostoru.

Volná zahrada tolik netrpí, ale…

Jiná je situace na volné zahradě v roce, kdy celkem často prší a půda je zavodněná dostatečně. Uhodí-li potom mrazy, celá zahrada je snese lépe než v roce, ve kterém panuje sucho, případně holomrazy.

Sníh zahradě svědčí, sněhová pokrývka snižuje vypařování a vysušování půdy mrazem a rostliny tak v pořádku přežijí. Ale v případě sucha a mrazů je třeba i na volnou zahradu myslet a když mrazy povolí, zalít choulostivá a riziková místa.

ROSTLINY NEVADNOU, proto nic nevidíme

Problém je v tom, že zejména jehličnany v nádobách, ale třeba i bylinky, nevadnou, nemění výrazně barvu, usychání potom poznáme až ve chvíli, kdy je pozdě. Na tento je jev je náchylná je například rozmarýna, mateřídouška, tymián (ty je vhodné při mrazech zakrýt chvojím nebo obalit bublinkatou fólií). Bylinky mají mělký kořenový systém a snadno je vysuší mráz a vítr. Problém je také v tom, že právě jehličnany, když nenápadně odumírají suchem, už jsou neobnovitelné, a například túje tak mohou během zimy proschnout na různých místech a ztratit tvar.

TIP: Můžete-li, přeneste sníh i k nádobovým rostlinám a rostlinám v závětří či na skalce a pěkně zakryjte půdu, aby nevysychala a zároveň při tání čerpala vodu.

ZALÉVEJTE V BEZMRAZÝCH DNECH, respektujte přírodu

Když mrzne, tekutá voda se přírodě nevyskytuje. Nemá tedy smysl zalévat při mrazivých dnech, kdy voda může znovuzamrznutím kořeny poškozovat. Zálivka má smysl ve chvíli, kdy jsou teploty nad bodem mrazu a nebude v dohledných dnech výrazně mrznout. Jen tak se voda stihne vsáknout i do hlubších vrstev a rostlina je schopna vodu vstřebat. Ideální je, když přidáte vodu ve chvíli, kdy sem tam nějaký zimní deštík probíhá nebo ve chvíli, kdy sníh taje.

Kdo nejvíc potřebuje vláhu?

Více jehličnany, protože i v zimě vypařují vodu, listnáče mají shozené listy a s vodou umí hospodařit mnohem úsporněji.

Z ozdob zahrádek můžeme vyjmenovat ty, které závlahu nutně potřebují:

Rododendrony, mahónie: vyhovuje jím větší dávka vody najednou v bezmrazém dnu

Trvalky, přezimující zelenina: u nich můžete zalévat častěji a méně.

TIP: Jabloním, meruňkám a ovocným či listnatým stromům pomůže, když k nim nahrnete sníh, získají tak při oblevě větší množství vody ke kořenům přirozenou cestou.