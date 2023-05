Nejlepší tipy pro úklid bláta, deště a dalších nečistot

Dubnové přeháňky sice mohou přinést krásné květnové rostliny, ale spolu s tím bohužel také bláto. Pokud se potýkáte se skvrnami od vody na dřevěné podlaze od mokrého deštníku nebo se stopami mokrých otisků tlapek čtyřnohého člena rodiny na koberci v obývacím pokoji, máme pro vás snadnou pomoc. Níže se s vámi podělíme o naše tipy na odstranění skvrn od deště a bláta z koberce, oblečení a dřevěných podlah.

Odstraňování vodních skvrn z dřevěných podlah

Pokud se vám nepodaří déšť nebo jinou rozlitou vodu z dřevěných podlah ihned setřít, může po ní zůstat nepěkný bílý kruh nebo vodoznak. Nemusíte se však bát! Vyzkoušejte tento snadný trik, jak se zbavit skvrn od vody na dřevěných podlahách.

Nalijte minerální olej na měkký hadřík nebo hadru.

Minerální olej vetřete do skvrny od vody a nechte působit několik hodin nebo přes noc.

Pokud skvrna zůstane, vetřete do ní pomocí měkkého hadříku nebo hadru minerální líh (používejte rukavice!).

Pokud skvrna stále přetrvává, naneste vrstvu leštidla na nábytek v barvě, která odpovídá vaší dřevěné podlaze.

V případě hlubších, více usazených skvrn můžete zavolat profesionála, aby dřevěnou podlahu obnovil.

Čištění koberců od bláta

Suchá špína je už tak dost velký problém, ale když se k ní přidá ještě voda, je její čištění mnohem obtížnější. Tekutá složka bláta mu pomáhá usazovat se hlouběji ve vláknech koberce a organické látky v půdě znamenají, že s blátem je třeba zacházet jako s bílkovinnými skvrnami (např. od krve, potu apod.). Co to znamená? Hlavně žádné teplo!

Chcete-li z koberce vyčistit bláto, postupujte podle následujících kroků:

Nechte bláto zaschnout. Nesnažte se ho vyčistit, dokud je ještě mokré, jinak ho můžete zatlačit hlouběji do vláken.

Po zaschnutí vysajte co nejvíce zaschlého bláta. Proveďte několik pomalých přejezdů vysavačem – více než obvykle.

Až budete spokojeni, že jste vysáli co nejvíce, přidejte do jednoho šálku studené nebo vlažné (ne horké!) vody lžičku jemného prostředku na mytí nádobí. Pomocí čistého bílého hadru nebo utěrky rozetřete mýdlovou směs na skvrnu.

Pokračujte v roztírání, abyste odstranili přebytečnou vlhkost, a zároveň sledujte, zda se skvrna dostává na povrch. V případě potřeby přejděte na čistý hadr nebo papírové utěrky.

Jakmile je bláto pryč, otřete skvrnu čistou vodou, abyste odstranili zbytky mýdla.

Tyto kroky můžete použít i k odstranění skvrn od bláta z čalounění. Jen dbejte na to, abyste použili co nejmenší množství vody, protože vlhkost se může ještě více ponořit do čalounění, zachytit se a způsobit problémy s plísněmi nebo houbami.

Odstraňování bláta z oděvů

Skvrny od bláta na oblečení se mohou snadno spojit s potem nebo jinými bílkovinami, takže jsou ještě odolnější než na koberci. Začněte odstraňováním pevných látek tupým ostřím nože nebo lžíce. Dávejte pozor, abyste skvrny netřeli, protože tím je můžete zatlačit hlouběji do vláken a jejich odstranění tak ještě více ztížit. Skvrnu opláchněte pod tekoucí studenou vodou, nejlépe z opačné strany tkaniny, abyste pomohli uvolnit bláto z vláken.

Pokud nemůžete skvrnu vyprat hned, namočte oděv do studené vody, dokud to nebude možné. Vyperte ve studené vodě s použitím enzymatického pracího prostředku (většina vysoce účinných pracích prostředků na trhu enzymy obsahuje, ale není na škodu si to ověřit). Před vložením oděvu do sušičky zkontrolujte, zda skvrna zmizela. Nezapomeňte: Teplo skvrnu usadí, pokud není zcela odstraněna. Pokud skvrna přetrvává nebo změnila barvu, použijte přípravek na skvrny na bázi kyslíku a oděv namočte, poté jej znovu vyperte. Jakmile jste si jisti, že jste skvrnu odstranili, vysušte oděv jako obvykle.

