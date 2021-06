Nejlepší nápady na ubrouskovou techniku!

Ubrousková nebo také decoupage technika je velice populární mezi kreativními bytostmi. Ubrousky dovedou z obyčejného doplňku udělat zcela netradiční a proměnit tak váš interiér. Prozradíme vám, kde všude můžete ubrouskovou techniku využít.

Co můžete decoupagovat?

Ubrouskovou technikou můžete ozdobit téměř každý povrch. Nejlépe se aplikuje na dřevo, papír, karton, textilie, sklo, kov, cín, terakotu, keramiku, sádru, ale také třeba na skořápky vajíček. Jediný nepoužitelný povrch je plast, neboť je extrémně hladký. Problém je, že lepidlo určené na decoupage techniku s plastovým povrchem příliš nefunguje, a tak by po nalepení vzoru došlo k jeho rychlému stažení. Přesto tu existuje jedna možnost, jak plastový povrch ozdobit. Je třeba ho buď nejdříve zbrousit nebo nastříkat lakem ve spreji. Tak jeho povrch zmatníte a aplikace decoupage techniky bude účinná.

Ubrousky na dřevě

Dřevo je snad vůbec neoblíbenější povrch používaný na decoupage techniku. Lidé si ubrousky velmi pěkně mohou dozdobit dřevěné foto rámečky, rámy, zásobník na kapesníčky, čaj, různé truhličky, ale i třeba šperkovnice, prkénka či ptačí budku. Záleží jen na vaší fantazii. Pro začátečníky je ideální volbou zvolit si třeba foto rámeček a naučit se techniku provádět na něm. Pro pokročilejší potom doporučujeme použít ubrouskovou techniku na dřevěný nábytek.

Dekorovat nábytek decoupage technikou je velmi nápadité. Lidé si jí často zdobí komody, ale i stolky a stoličky. Fantazii se meze nekladou a věřte, že z obyčejné skříňky či stolku můžete vytvořit nábytek zcela neobyčejný. Navíc, pakliže doma máte nějaký starší kus nábytku a přemýšlíte, co s ním, takhle mu dáte druhou šanci na využití, a ještě ke všemu si vytvoříte velice originální kousek, který jen tak někdo nemá.

Svíčky, kameny a květináče

Ubrousky dekorované svíčky, kameny a květináče poslouží jako nádherná dekorace vašich interiérů. Svíčky vypadají velmi dobře dekorované přírodními a květinovými motivy, stejně tak květináče, ale jinak samozřejmě záleží čistě na vašem vkusu. Svíčku volte vždy bílou a silnější, květináče potom vždy terakotový nebo keramický materiál. Kameny můžete ozdobit dle libosti, vložit si je na stůl, okenní parapet či jimi někoho obdarovat.

Talíře

Z talířů se dá nejen jíst, ale též je můžeme používat jako dekorativní prvek a pověsit si je třeba na stěnu. Právě tam se bude nádherně vyjímat dekorovaný talíř ubrousky. Neváhejte a vyrobte si také jeden.

Obrázky a rámečky

Věděli jste, že ubrousky nemusíte jen zdobit? Můžete si přímo z nich udělat obrázek, stačí vám k tomu buď bílý karton, nebo čtvrtka, na níž vámi zvolený motiv umístíte. Chcete-li být ještě více kreativní, vytvořte si koláž různých motivů. Rámeček si poté vyrobte z kartonu a též jej ozdobte. A je to. Originální umění je na světě.

TOP tip na závěr

Ubrouskovou technikou si můžete dozdobit téměř vše, na co si vzpomenete. Na vašem stole se jistě bude vyjímat kupříkladu atypický organizér vyrobený z krabiček od cereálií a ruliček od toaletních papírů ozdobený právě ubrousky. Jeho výroba je velice snadná. Vezměte si větší karton, který bude tvořit dno vašeho organizéru. Potřebujete 4 různě velké krabičky od cereálií či jiných sypkých produktů, u nichž odstřihnete horní část. 2 díly krabiček budou tvořit přední část, tudíž by měly být zhruba 5-7 cm vysoké a 2 díly krabiček budou umístěny za nimi, měly by mít tedy cca 10 cm. Nejdříve si všechny krabičky ozdobte ubrouskovou technikou a následně první dvě krabičky nalepte na podkladový karton do jeho přední části. Za ní nalepte další dva díly krabiček. Za ně poté nalepte ozdobené ruličky. A váš organizér je hotový.