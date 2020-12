Nejlepší domácí čistící prostředky

Která hospodyňka by v dnešní době neocenila čistící prostředky domácí výroby, které jsou účinné, vše voní čistotou, jsou ekologicky nezávadné a hlavně jsou velmi levné a dostupné Jako základ je ocet a soda. Jsou to dvě velmi účinné složky, které ve spojení vyčistí prakticky vše.

WC

Bývají nejen špinavá, ale především se v nich skrývá nejvíce bakterii z celé domácnosti. Je-li toaleta nová, nebo jen běžně znečištěná, stačí dát do teplé vody malou likérovou skleničku běžného octa a lžičku sody a celou toaletu v rukavicích měkkým hadříkem, nejlépe švédskou utěrkou, umýt. Dovnitř wc pak nalijeme opět malou skleničku octa, chvilku (¼ hodiny) necháme působit a wc štětkou vydrhneme. Máme-li toaletu starší a tvoří-li se uvnitř hnědý okraj nebo v horším případě na dně drží nehezký hnědý nános vápníku z tvrdé vody, musíme nalít do wc alespoň 1/4-1/2 l octa, vysypat celý balíček sody, zalít horkou vodou a nechat působit přes noc, druhý den obvykle stačí wc štětkou vydrhnout a toaleta je jak nová.

Kuchyňská linka

Kuchyňské linky plechové, umakartové nebo z tvrdého plastu kromě dřevěných a z přírodního kamene, také omýváme teplou vodou, do které dáme půl skleníčky octa a půl sáčku sody.

Podlahy

Na všechny podlahy, jako dlaždice, lina, mramorové a některé z přírodního hladkého kamene, lze i na některé plovoucí podlahy kromě dřevěných, z přírodního hrubšího kamene. Do půl kýblu teplejší vody nalijeme ¼ l octa (možno přidat i 1/2-1 lžičku sody).

Okna

Nejlépe umyjeme okna teplou vodou s přidáním ¼ lžičky sody a ¼ l octa. Myjeme jemným hadrem a osušíme novinami do sucha.

Kuchyňský sporák

Každý ví, jak je těžké čistit kuchyňskou troubu, pokud nemáme samočistící. Ale i na tento problém se používá ocet a soda. Stačí dát na plech a dolu na dno trouby po balíčku sody a na to vylít dostatek octa. Pokud je trouba jen málo znečistěná, pak stačí nechat hodinu působit a poté omýt vodou, Je-li znečištění velké nasypeme dva balíčky sody a více octa, troubu zahřejeme a necháme do rána ocet se sodou působit.

Varná konvice

Každá varná konvice po čase přestane ohřívat, je to způsobeno zanešením dna vápníkem z tvrdé vody. Nemusíme jí hned vyhazovat. Stačí do prázdné konvice nalít tak do půlky ocet a nechat přejít varem, jestli na dně ještě zůstane zbytek, opakujeme, necháme opět přejít varem, konev pořádně vymyjeme a je znovu připravena k použití.

Vodovodní kohoutky

Obalí-li se na vodovodní kohoutky nebo i sprcha vápníkem z vody tak, že špatně odtékají nebo nejde-li s nimi pohnout, namočíme kosmetické polštářky nebo toaletní papír do octa a kohoutky jimi obtočíme a klidně ponecháme přes noc, pak jen opláchneme. Stane-li se to u sprchy, sundáme jí a namočíme přes noc do octa, druhý den bude, jako nová.

Rez

Ocet perfektně odstraňuje i rez, máme-li něco, jako šroubky, nářadí nůžky a spousty dalších věcí orezivělých, stačí klidně přes noc namočit do octa a všechen rez se rozpustí, můžeme k octu přidat i ½ lžičky sody.

Ocet a soda jsou výborné čisticí prostředky a po jejich použití v domácnosti vše voní čistotou.