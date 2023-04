Nedáte v kuchyni dopustit na alobal? Dejte pozor, je zdraví nebezpečný

Saháme po ní velmi často. Je pro nás těžké představit si vaření a pečení bez její pomoci. Ukazuje se však, že hliníková fólie může být pro člověka nebezpečná. Dokonce i Světová zdravotnická organizace WHO varuje před jejím používáním. Tento populární výrobek můžete ale velmi snadno nahradit jiným.

Světová zdravotnická organizace varuje

Dobře funguje při grilování, pečení zeleniny, masa nebo ryb. Hliníková fólie neboli alobal je v současnosti velmi rozšířená. Někteří lidé si bez ní neumí představit život v kuchyni. Používá se mnoha způsoby, včetně zabalení sendvičů nebo hotových jídel, která vkládáme do chladničky. Navzdory tomu je nebezpečná našemu zdraví. Světová zdravotnická organizace varuje, že pečení a vaření potravin zabalených v alobalu způsobuje, že hliník proniká do potravin. A to v dávce, která bohužel překračuje přípustné normy. Proto se vyvarujte používání hliníkové fólie pro ohřev, pečení nebo skladování potravin v chladničce.

Hliník způsobuje demenci

Lidské tělo sice hliník špatně absorbuje a téměř 95 % z něho vyloučí močí, pokud ho dlouhodobě do sebe dostáváme příliš mnoho, hromadí se v mozku, játrech, svalech či kostech. Kromě používání alobalu se hliníkem dopujeme třeba v podobě kosmetiky, která ho obsahuje. Tento prvek se může nacházet i v pitné vodě nebo některých lécích. Jeho působení v organismu je negativní. Blokuje přenos nervových podnětů, destruuje nervová vlákna míchy a mozkové kůry, způsobuje dysfunkce enzymů. Podporuje problémy se slinivkou břišní, stojí za vznikem alergií, anémie, demence. Názorně to dokazuje skutečnost, že v mozkové tkáni u lidí s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou se nacházejí velké koncentrace hliníku.

Vyzkoušejte voskové obaly

Vědecké studie prokázaly, že časté používání hliníkové fólie způsobuje uvolňování škodlivých hliníkových solí. Děje se to zejména tehdy, používáte-li alobal při manipulaci s kyselými a kořeněnými potravinami nebo k jejich skladování. Proto je lepší nepéct ani negrilovat pstruhy s plátky citronu v hliníkové fólii. Jak fólii nahradit? Jednoduše péct v tepelně odolném nádobí. Plech vyložte pečícím papírem místo alobalem nebo ho vymažte tukem. Pro balení potravin je alternativou potravinářský papír opatřený mastnou vrstvou z jedné strany nebo papírové sáčky. Dále vyzkoušejte voskové obaly, tedy kusy bavlněné tkaniny namočené ve včelím vosku a přísadách, jako je jojobový olej, které jsou navrženy tak, aby mu dodaly pružnost. Výborným tipem k uchovávání potravin jsou plastové boxy, ovšem jedině ty, které neobsahují bisfenol A – toxickou chemickou sloučeninu.