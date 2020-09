Nasbírejte si kaštany a využijte je na sto různých způsobů

Právě nyní je období, kdy dozrávají kaštany, tedy plody stromu jírovec maďal. Většinou na ně chodí děti, pro které je obrovskou zábavou je hledat a také shazovat ze stromů. Využití pro kaštany ovšem najdou i dospělí. Nemusíte letos celou úrodu nosit zvířátkům do lesa, nechte si jich pár doma.

Máte-li děti, kaštany využijte na tvoření. Velmi jednoduchá a efektní zábava je například vyrábění zvířátek z kaštanů. Nachystejte si kaštany, špejle, fixy a špičaté nůžky či něco podobného, čím budete dělat díry do kaštanů. Do díry zasadíte špejli a poskládáte zvířátko. Fixem mu pak domalujete oči a jiné detaily.

A co originálnějšího se dá s kaštany dělat?

Schovejte je pod polštář a mějte je tam až do jara

Jedna ze známých babských rad mluví o tom, že kaštany pod polštářem vám dodají zázračnou energii. Pomáhají předcházet zánětům močových cest, bolestem hlavy a zad, zároveň do sebe vsáknou negativní energii a škodliviny.

A jak si počínat, abyste si užili kýžený efekt? Nasbírejte tolik kaštanů, kolik je vám let, a ještě přidejte jeden navíc. Všechny dejte do plátěného pytlíku, nikdy ne igelitového, zašijte a dejte pod polštář.

Vyrobte si tinkturu či gel na křečové žíly

Nejsou to jen babské povídačky, plody kaštanu mají skutečně protizánětlivé účinky, působí jako antisklerotikum a posilují cévní i žilní systém. Využít toho můžete například ve formě tinktury a gelu.

Tinkturu vyrobíte tak, že kaštany nakrájíte na čtvrtky nebo nakrouháte na elektrickém kráječi. Pokud ji plánujete užívat vnitřně, je nezbytné kaštany také oloupat. Nakrájenými nebo nastrouhanými kaštany naplňte skleněnou nádobu a zalijte je 40% bílým alkoholem (vhodná je vodka). Nechte 2 až 3 týdny ustát, každý den s nádobou zatřeste. Na závěr tinkturu sceďte přes nebarvené plátno. Používejte ji například na mazání křečových žil, případně jako kapky.

Tinktura se pak dá využít i k tvorbě gelu. Vezměte 3 dl tinktury, 1 a půl čajové lžičky agar-agaru (prášková želatina) a trochu olivového oleje. Tinkturu s agar-agarem přiveďte k varu, tři minuty vařte za stálého míchání. Tekutinu následně přelijte do mísy, nechte ztuhnout a poté začněte mixovat a přilévejte olivový olej, dokud nedosáhnete gelové konzistence. Gel pak skladujte v lednici a používejte také například na křečové žíly. Oproti tinktuře se s ním lépe zachází.

Vytvořte si doma podzimní dekorace

Kaštany jsou symbolem podzimu, a proto se dají krásně využít na nejrůznější dekorace. Velmi pěkně vypadají na věncích na dveře, krásná jsou také podzimní zvířátka. Dospělí zvládnou sofistikovanější postupy než jen napíchat do kaštanů špejle. Opatřete si i další přírodniny, zkombinujte je a uvidíte, co vznikne. Internet je plný inspirace.

Odneste kaštany myslivcům

Kaštany jsou skvělé jako dokrm pro lesní zvířata, takže jestli jich nasbíráte opravdu velké množství, odneste je myslivci či přímo do krmelce. Vždy je lepší dát je myslivci, protože ten dobře ví, jak se o ně postarat. Problémem může být například přesušení, kdy zvěř není schopná suchý kaštan rozkousnout.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že kaštanů je všude kolem plno, i jírovec maďal má své přirozené škůdce. Je jím zejména klíněnka jírovcová, nenápadná larva, která žije uvnitř listu a poškozuje ho. Poté přejde do stádia kukly a nakonec je z ní pěkný motýl, jenž naklade vajíčka na listy a proces se opakuje. Vzpomeňte si na to, až někdy uvidíte hnědé flekaté listy kaštanu. To je jasný projev klíněnky.