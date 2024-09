Nápojový karton: zázrak, který okouzlil zákazníky a pomáhá snižovat produkci skleníkových plynů

Dnes už při koupi nápojů mnohdy vůbec neřešíme, v čem jsou baleny. Přitom tomu není tak dávno, kdy jediným možným způsobem uchování a přepravy tekutin bylo těžké a logisticky neforemné sklo. Není proto divu, že vynález nápojového kartonu spustil doslova revoluci a jeho využití se rozšířilo do celého světa. Pojďme se proto podívat na zajímavosti ze světa nápojových kartonů trochu detailněji.

Prvotní myšlenka: Balit mléko praktičtěji

Někteří z nás si jistě pamatují, že nákup, ve kterém cinkaly láhve s mlékem, se ze samoobsluhy řádně pronesl. Silnostěnné těžké láhve na mléko, jakož i jejich náročná logistická přeprava, trápily nejednoho obchodníka. V 1. polovině 20. století se proto do vymýšlení lehčího, zároveň ale spolehlivého obalu na nápoje pustil i švédský obchodník Ruben Rausing.

Jeho převratnou myšlenku balení mléka do papíru po neúspěšných pokusech s obalením papíru celofánem či parafínem dovedlo k dokonalosti až potažení kartonu polyethylenem, jež se používá dodnes. První stroj na výrobu nápojových kartonů byl vyroben v roce 1952 a postupně bylo i původní balení do dlouhé trubice nahrazeno balením do čtyřstěnu.

Nápojové kartony v Česku

V ČR se nápojové kartony začaly využívat po roce 1989. V roce 1991 se zde dokonce začaly vyrábět pod značkou Tetra Pak, později ale byla výroba přesunuta do Maďarska. Od roku 2003 dokonce kartonové obaly systematicky třídíme. Obecně platí, že nápojové kartony třídíme do sběrných nádob označených oranžovou samolepkou. Často se třídí společně s jiným druhem tříděného odpadu, nejčastěji s plasty nebo papírem. Je proto důležité, sledovat informační polepy barevných kontejnerů.

Dobré je pak určitě vědět, že existují dva druhy nápojových kartonů:

· Aseptický nápojový karton je vyroben ze směsi papíru, polyethylenu (cca 20 %) a hliníku (cca 5 %). Označuje se jako UHT, recyklační značka pak nese označení C/PAP/ALU 84. Obsažená hliníková vrstva zde chrání před obsahem mikroorganismů, takže je možné upustit od pasterizace (mléko je ošetřováno metodou UHT – zahřátí velmi vysokou teplotou).

· Neaseptický nápojový karton se skládá pouze ze směsi papíru a plastu a své využití má především při balení pasterovaných výrobků. Recyklační značka nese označení C/PAP 81.

Oba výše uvedené typy mají společné to, že je z více než 70 % tvoří velmi kvalitní papír, proto je třeba nevyhazovat nápojové kartony do směsného odpadu, ale třídit je. Papír lze totiž recyklovat až sedmkrát. Tříděním papíru tak každý rok zachráníme více než 2 200 000 stromů před vykácením. Papírovina získaná při recyklaci nápojových kartonů může následně sloužit k výrobě diářů, kartonových obalů, papírových tašek, toaletního papíru atd. Samotný plast a hliník lze pak využít také jako druhotnou surovinu, a to například pro výrobu autodílů, nábytku, střešních krytin, či je využít energeticky.

Jak správně třídit nápojové kartony

Jak už bylo zmíněno výše, nápojové kartony patří do sběrných nádob označených oranžovou samolepkou, či do kontejnerů spolu s plasty či papírem, pokud jsou takto označeny. Odevzdat je můžete i do sběrného dvora. Před vhozením do sběrné nádoby není třeba nápojové kartony vymývat, stačí je pouze důkladně vyprázdnit a sešlápnout (tím se do sběrné nádoby vejde více odpadu a lze tak snížit frekvenci svozu). Víčka lze na nich nechat.

Celoevropská studie navíc potvrdila, že používání nápojových kartonů na trvanlivé potraviny může snížit produkci skleníkových plynů až o 60 % oproti sklenici, o 54 % v porovnání s plechovkou a o 36 % ve srovnání s plastovými sáčky na trvanlivé potraviny.

Jak je vidno, nápojové kartony jsou dnes již nepostradatelnou součástí našeho života. Abychom z nich však měli co největší užitek, je třeba dát jim i po splnění jejich účelu šanci na nový život. Proto je po použití vhazujte do příslušných sběrných nádob, a šetřete tak životní prostředí. Rozhodně to má smysl.